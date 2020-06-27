修例風波1周年｜民政署撤租反修例展覽場地　區議員批政治打壓

修例風波1周年，觀塘區議員龔振祺原定明日（28日）於油塘社區會堂舉辦反修例周年展覽，惟昨日（26日）突然接獲民政署電郵通知，由於龔振祺在社交網站發布的宣傳訊息，與申請表格上「促進社區和諧」的表述不一，裁定活動不符合公眾利益而撤銷場地租用申請。龔振祺表示，曾多次致電民政署查詢均未獲接聽，批評民政署與民為敵，進行政治打壓。他又憂慮，《港區國安法》立法後，政府對異見人士的打壓會變本加厲，亦會進一步強逼中立人士對政府阿諛奉承。 《香港01》正向民政署查詢。

觀塘民政事務處早於今年3月批出油塘社區會堂作為展覽場地，惟處方昨日去信龔振祺（圖）撤銷場地租用。（龔振祺facebook）

觀塘民政事務處早於今年3月批出油塘社區會堂作為展覽場地，惟處方昨日去信龔振祺撤銷場地租用。觀塘民政專員梁伯輝於電郵中解釋，有關活動在社交網站上發布的宣傳，與申請表格上「促進社區和諧」的表述不一樣，認為活動不符合公眾利益。

翻查龔振祺的Facebook帖文，明日舉行的是「綜合表演及抗爭藝術品展覧」，活動包括抗疫講座、樂隊表演及嘉賓座談會。龔振祺表示，活動旨在以中立形式進行，讓公眾自行思考過去一年社會運動中的意義，批評政府現今連中立活動也不容許，容不下任何異見，營造白色恐怖令所有人噤聲。