荃灣區議員投訴民政署違政治中立　申訴專員回覆：全面調查

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去年區選後，民主派一舉取得17個區議會主導權，新的區議會不時提出針對政府的議案，但經常被民政事務總署職員以議案不符區議會權力為由，避席相關會議。

繼油尖旺區議員林兆彬之後，潘朗聰、陳劍琴、賴文輝及劉志雄共4名荃灣區議會議員，亦去信申訴專員要求徹查。潘朗聰今日（17日）在facebook刊出申訴專員的回信，表示將全面徹查事件，完成調查後將提交報告。

潘朗聰在facebook刊出申訴專員的回信，表示將全面徹查事件，完成調查後將提交報告。（facebook圖片）

潘朗聰的帖文指，自己和陳劍琴、賴文輝和劉志雄早前就反二十三條立法和停止邀請中聯辦出席活動的議案，被民政事務總署「無理DQ」，批評他們自行釋法，指有關議案不符區議會條例，當議員堅持討論時，民政專員則離場，擅離職守。

潘朗聰續指，他和其他議員去信申訴專員，要求徹查民政事務總署涉嫌違反公務員政治中立原則，以行政手段審查議案，並擅離職守，令議會內容不被紀錄，並要求查明有關政治審查命令的源頭。

早前，林兆彬亦曾向公署投訴，指控民政事務專員余健強阻止油尖旺區議會討論「重組警隊，停止濫暴」議案，並拒絕提供秘書處服務。他當時亦獲公署回覆，表示決定就個案向民政總署進行全面調查。

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