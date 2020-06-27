立法會選舉2020｜民主派35+九西初選論壇　 黃碧雲被本土派圍攻

民主派下月11及12日舉行立法會初選，有媒體為民主派初選合辦選舉論壇，今日（27日）舉辦九西選區的初選論壇，民陣召集人岑子杰、現任民主黨立法會議員黃碧雲、本土派人士、民間外交網絡發言人張崑陽等9人皆有出席。 論壇的亮點落於本土派及傳統泛民主派的爭議，其中，黃碧雲被多名本土派候選人質疑她過往的表現，引起火花，黃又為曾稱「青年新政」為「共青年新政」致歉，指希望初選之後，大家能團結一致。

民主黨黃碧雲過去兩屆均在九西選區勝出。（民主黨FB）

民主派下月中舉行立法會初選，其中在九龍西選區吸引9人角逐。

今次論壇的焦點落於民主黨黃碧雲身上，她在開場時亦表示有朋友提醒，「小心我會畀人重點招呼」，過去亦多次被質疑與前線抗爭者「割席」，本土派人士劉澤鋒認為黃碧雲在過往的議會表現不理想，與黃多次疊聲爭論，黃碧雲更為自己曾稱「青年新政」為「共青年新政」致歉，希望初選之後，大家能團結一致。

前學聯抗爭者支援基金主席劉澤鋒。（劉澤鋒FB）

不少本土派人士不認同民主派舉行的初選論壇，令人覺得是為傳統泛民「造勢」，本土派人士馮達浚被問參與初選論壇的原因，馮指，民主派初選的共同目標為爭取35+，參與初選及論壇的原因是各個參選人都有共同敵人，呼籲對傳統泛民有意見的市民，以選票表達意見。

論壇設網民提問的環節。其中一名被控暴動罪的抗爭人士問到，當選後會如何動用議會資源支持街頭抗爭，毛孟靜指現時的工作及行動都一直支持抗爭者；民協何啟明指，現時一直都以金錢及工作去支援抗爭者；而馮達浚則認為，除了金錢上的支援外，精神上的支持同樣重要，當選後都會繼續支持街頭抗爭。

初選論壇由《蘋果日報》、《立場新聞》、《D100》及《城寨》四間媒體合作舉辦。

出席初選論壇的民主派候選人包括民陣召集人、社民連副主席岑子杰、現任議員議會陣線毛孟靜、民主黨黃碧雲、民間外交網絡發言人張崑陽、印度裔社工安德里（Jeffrey Andrews）、民協深水埗區議員何啟明、前學聯抗爭者支援基金主席劉澤鋒、九龍城社區主任馮達浚及其團隊成員李軒朗、深水埗區議員劉偉聰等10人出席。