七一升旗禮、酒會｜林鄭致辭：港區國安法立法是回歸來最重要發展

今日（7月1日）是特區成立23周年，升旗儀式上午8時在香港會議展覽中心外的金紫荊廣場舉行，隨後會有酒會，今年的升旗儀式不會設立公眾觀禮區。適逢港區國安法爭議，有民主派政黨計劃於會場附近示威，警方事前已於灣仔重兵佈防，灣仔一帶亦實施特別交通及運輸安排。 旗禮儀式於早上8時在金紫荊廣場舉行，隨後舉行七一回歸酒會，行政長官林鄭月娥在致辭時稱，《港區國安法》立法，是回歸來最重要發展，期間更一度哽咽，指過去一年，其個人遭受前所未有攻擊，是40年公務生涯中最艱難一年。

《港區國安法》立法是回歸以來最重要發展

【08:25】行政長官林鄭月娥在七一回歸酒會致辭。她表示，今年的升旗儀式具十分重大歷史意義，是在國歌條例保護下進行，強調立法維護國歌的尊嚴是特區應有之義。林鄭又時提到，《港區國安法》立法，是中央及香港特區關係自回歸以來最重要發展，為完善香港維護國家主權領土完整及安全制度踏出歷史一步，為香港社會早日回復穩定作出必要及時的決定。

林鄭指出，《港區國安法》顯示中央政府決心恢復香港穩定，決心保護絕大多數奉公守法的香港市民，免受極少數危害國家安全的人所害，亦決心貫徹及完善一國兩制，令香港維持繁榮穩定，強調《港區國安法》的立法是合憲、合法、合情、合理。

她又提到有外國及本地組織及人士，對港區國安法百般抵毀及惡意攻擊，重申立法合憲合法合情合理，不影響香港的高度自治、司法獨立、法治及香港市民的合法權益，形容是香港走出困局，由亂到治的轉機。

林鄭哽咽：40年公務生涯中最艱難一年

期間，林鄭月娥在致辭時哽咽，稱過去一年是40年公務生涯中最艱難一年，個人遭受前所未有攻擊，亦對香港前景憂慮，感謝中央對她信任、家人及好友愛護及同事堅定不移支持，期望大家放下分歧，重新出發，相信香港可再創光輝前路 。

【08:21】行政長官林鄭月娥與丈夫林兆波進場。

【08:20】在會展外，社民連主席黃浩銘指，在國安法實施後一大早舉行示威，是為了呼籲香港人不要懼怕。他指，不知將來要面對什麼控罪，因為國安法定義很闊、很模糊，但他們會堅持理念，並懇請所有香港人要站出來說應該說的話，做應該做的事，於七一上街。

【08:00】升旗儀式開始。行政長官林鄭月娥、一眾政府官員、中聯辦主任部駱惠寧、全國政協副主席、前特首董建華、全國政協副主席、前特首梁振英、終審法院首席法官馬道立，以及中央機構駐港代表、外國駐港使節等人出席。

今年為香港回歸23周年，亦是《港區國安法》及《國歌法》實施後，首次七一升旗禮，現場所見，在金紫荊廣場一旁，放置了一幅《港區國安法》的宣傳板。

鑑於疫情關係，限聚令下，今年升旗儀式不設公眾觀禮區。

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【07:55】有社民連成員於灣仔示威，在家計會附近遇到警察攔截。警員只要求他們保持和平，暫未有強硬介入，「長毛」梁國雄帶頭叫「廢除國安惡法」、「五大訴求缺一不可」、「言論無罪」等口號。遊行人士隨後沿軒尼詩道行人路，走上行人天橋。

【07:30】港府將於早上8時於灣仔金紫荊廣場舉行升旗禮，緊接着將會是在會展舉行的慶回歸23周年酒會，由特首林鄭月娥主禮。

今年因應疫情安排，酒會會場設置了多張圓桌供嘉賓坐下，避免有過多接觸。至於安檢安排，今年一眾傳媒在進場需先登記並檢查隨身行李，亦有警犬負責嗅袋。

↓↓↓ 警重兵於會展一帶戒備 ↓↓↓