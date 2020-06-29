七一｜國安法、國歌法下首個升旗禮　政府：因疫情不設公眾觀禮區

去年「七一」正值反修例示威爆發，政府當天早上以天雨關係為由，原定在金紫荊廣場舉行的升旗儀式改在室內進行，嘉賓透過會展三樓大會堂通過電視屏幕觀看升旗儀式。 民務事務局今天（29日）公布「七一」慶祝活動的安排，升旗儀式上午8時在香港會議展覽中心外的金紫荊廣場舉行，但考慮到近日的公共衞生風險，當日的升旗儀式不會設立公眾觀禮區。 「港版國安法」立法通過在即，料港府刊憲後於「七一」正式實施，加上《國歌法》亦於早前生效，預料今年「七一」將是首個《國安法》和《國歌法》實施下的升旗禮。

去年七一，升旗禮前爆發激烈衝突。（資料圖片／歐嘉樂攝）

民政事務局表示，特首林鄭月娥和政府高層官員將於「七一」出席升旗儀式和慶祝酒會，慶祝香港特別行政區成立23周年。升旗儀式上午8時在香港會議展覽中心外的金紫荊廣場舉行，儀式中，警察樂隊將會奏樂，並由歌唱家陳永和黃華裳領唱國歌；特區政府紀律部隊會在空中和海上敬禮。

局方表示，考慮到近日的公共衞生風險，當日的升旗儀式不會設立公眾觀禮區。升旗儀式結束後，特區政府會在香港會議展覽中心三樓大會堂舉行慶祝酒會，行政長官將為酒會主禮。

局方提醒駕駛人士，在上述慶祝活動舉行期間，警方會在金紫荊廣場一帶實施交通管制措施。