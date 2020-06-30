國安法｜建制派空群力撐　林健鋒：國安大於一切、制裁不會得逞

全國人大常委會今早（30日）全票通過《港區國安法》草案，建制派41名議員發表聯合聲明，全力支持國安法的通過，以堵塞香港的國安漏洞，成為社會穩定繁榮及市民安居樂業的重要保障，是香港前途的定海神針。 對於民主派議員要求邀請特首林鄭月娥召開立法會答問大會，內會主席、民建聯李慧琼表示，已經要求政制、司法及法律等事務委員會事務委員會舉行聯合會議，邀請相關政策局解說法例，亦希望政府能盡快召開記者會向市民解說。

經民聯林健峰歡迎立法能止暴制亂，使香港重新聚焦發展經濟，阻止外國勢力干預並維持本港長遠的競爭力，得到大部分工商業界人士的支持。(資料圖片)

聲明中提到，去年的反修例風波令香港的法治、經濟及民生受到嚴重破壞，港獨及西方反華勢力利用了青年人對社會的不滿，煽動其走上街頭從事違法犯罪活動，並遊說及配合外國勢力干預香港事務，若容許情況持續「一國兩制」將難以維持，「整個香港都會成為輸家」。

聲明又指，立法能止暴制亂，避免青年人成為政治犧牲品；而「港版國安法」在維護國安的必要前提下，兼顧了香港社會的實際情況，並賦予特區司法及執法的權責，呼籲社會全力支持立法。

葉劉：已有人退出本土組織 證立法具震攝力

新民黨葉劉淑儀認為，人大自5月開始透露會就國安立法，已產生一定的震攝力，已經有一批人表明不再支持港獨，亦有人退出本土組織。經民聯林健峰歡迎立法能止暴制亂，使香港重新聚焦發展經濟，阻止外國勢力干預並維持本港長遠的競爭力，得到大部分工商業界人士的支持。

就美國商務部宣布撤銷香港特殊地位，林健鋒直言，國家安全大於一切，美國對港有300億美元的貿易順差，取消優惠待遇只是相對較小的威脅，「如果咁都抵受唔到，係唔可以接受」，強調外國威嚇香港商界不會得逞。

地產建設商會表示，港版國安法有助特區切實維護國家安全，確保一國兩制行穩致遠，鞏固香港國際金融中心地位和恢復投資信心，保障市民安居樂業，是香港長期繁榮穩定的重要基石。

廠商會發聲明強調，大部分國家和地區均有制定捍衛國家安全的相關法例，香港作為中國的一部分，當然有承擔國家安全的責任，這亦符合國際慣常做法。會長吳宏斌又指，香港一直沒有履行《基本法》的要求就國家安全立法，「港區國安法」填補香港法律上的真空，令香港社會回復和平有序，有助加強本地和海內外投資者在港營商的信心，長遠則可鞏固「一國兩制」的基礎。吳會長深信，「港區國安法」實施後，香港依舊是自由開放、法治和包容的國際城市。

全國青聯副主席施榮忻表示，全國人大常委會今日上午在北京人民大會堂表決並通過訂立港區國安法草案，中央在短短一個月以迅雷不及掩耳的速度和效率立法，正式把香港納入國家治理能力和治理體系的建設，堵塞國家安全風險缺口，是一項振奮人心的重大創舉，亦是大部分香港人期待已久的心願，中央為香港創造二次回歸，真正實現了中華民族偉大復興的「中國夢」，「非常感謝祖國」。

施榮忻表示，近日，民主黨創黨主席李柱銘、前政務司司長陳方安生紛紛改口縮沙之後，提出「香港城邦論」的「港獨」軍師陳雲近日亦在社交平台Facebook公開發帖高調宣布退出香港社運，而「港獨」組織「香港獨立聯盟」召集人陳家駒亦棄保潛逃離開香港；香港眾志羅冠聰、黃之鋒及周庭亦在今日宣布退出香港眾志，「這些唯恐天下不亂的港獨分子紛紛割蓆、跑路或洗白，充分證明了他們講一套做一套的偽善把戲，亦充分證明了國安法的必須性和迫切性，對港獨分子產生強大的阻嚇力」。