政壇諸事町｜葉劉出版新作《臨界點》　邀請高永文、渾水寫序

在政圈打滾多年的新民黨主席葉劉淑儀，除了是建制派的資深立法會議員外，其實過去曾撰寫多本書籍，包括英文教學書、個人回憶錄等。 葉劉今年再有新著作面世，新書名為《臨界點》，內容是她在過去一年於報章所發表的文章，主要圍繞過去一年的大事件。

葉劉今年有新著作面世，名為《臨界點》，內容是她在過去一年於報章所發表的文章，主要圍繞過去一年的大事件。（葉劉Facebook影片截圖）

葉劉在Facebook說，過去一年，香港經歷了前所未有的動盪日子，由反修例風波引發的大規模示威、嚴重衝擊社會的街頭暴力、突如其來的新冠狀肺炎疫情，再加上中美角力，令到很多香港人感到惶恐不安。

至於為何新書名為《臨界點》？葉劉說是因為很多人均感受到香港好像已來到臨界點，香港未來將會如何？一國兩制會如何走下去？她相信是不少人心中的問題。

葉劉又說，很高興邀請到她的舊同事、前食物及衞生局局長高永文為新書撰寫序言，認為他代表着不少專業人士如何看香港，特別是對抗疫工作的看法。至於另一位替新書撰寫序言的是青年財經評論家渾水，葉劉認為，某程度上他代表着青年人與她們這一輩對事情的不同看法。

《臨界點》一書已開售，並會在即將舉行的書展發售，葉劉說，屆時她會出席書展與大家會面，作出更多交流，一起分享對香港前途的看法。