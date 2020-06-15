【政壇諸事町】梁美芬拍片教人減肥　傳授三招「勁食都唔fat」

扮靚係女士的天性，就算在地區「揼石仔」的立法會議員都不例外。最近經民聯梁美芬聯同90後創作歌手丁政凱，拍片教人如何減肥，還透露了親身體驗過的三招瘦身撒手鐧。單單這「牌頭」，已令人想看下去。

經民聯梁美芬聯同90後創作歌手丁政凱，拍片教人如何減肥。（梁美芬fb截圖）

梁美芬同「慢必」陳志全，兩年前曾接受電視台訪問，介紹自己成功減磅，當時梁美芬透露自己減了十一磅。今次她索性自己拍片，大談「體重／體型管理哲學」，還稱「不下幾十個朋友」請教過她。真係咁厲害？

她向網友傳授了三招：

切忌只瘋狂做運動而停食肉及碳水化合物，因為一旦停做運動，體重便會迅速反彈，「肥返晒」，而飲食方面，宜蔬果、肉、碳水化合物各佔三份一；晚飯後相隔兩小時才睡覺，當然不能再進食，如果抵不住肚餓，也只能吃四份一個牛油果，至於午餐和晚餐，只能吃八成飽，因為她的營養師教她，當腦袋覺得吃得太飽，體內的糖份便會轉化成脂肪，「咁就中招」；控制飲食未足夠，還需適當運動量配合。梁美芬說她現在維持每日全日合共至少做40分鐘運動，包括早上一定做拉筋，有時間會溜溜狗，晚飯後爭取散步20分鐘等。

聽完這三招，最終究竟有沒有用？值不值得一試？留意「減磅」後的梁美芬便知答案。