政府發聲明　指「光復香港　時代革命」有港獨、顛覆國家政權含意

《港區國安法》6月30日實施，7月1日大批市民上街示威，當中有人舉起寫上「光復香港 時代革命」字句的物品。政府發言人表示：「『光復香港 時代革命』口號在今時今日，是有港獨、或將香港特區從中華人民共和國分離出去、改變特區的法律地位、或顛覆國家政權的含意。」

政府發言人發出嚴正聲明：「『光復香港 時代革命』口號在今時今日，是有港獨、或將香港特區從中華人民共和國分離出去、改變特區的法律地位、或顛覆國家政權的含意。」

發言人表示，特區政府嚴正譴責任何挑戰國家主權、統一和領土完整的行為。《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》禁止分裂國家及顛覆國家政權等危害國家安全的行為和活動，特區政府呼籲社會大眾不要以身試法。

特區政府聲明 ＊＊＊＊＊＊ 昨日（七月一日）有參與違法和暴力活動的人展示或藏有寫有「光復香港 時代革命」字句的物品。特區政府發言人今日（七月二日）作出以下嚴正聲明：「光復香港 時代革命」口號在今時今日，是有港獨、或將香港特區從中華人民共和國分離出去、改變特區的法律地位、或顛覆國家政權的含意。 發言人表示，特區政府嚴正譴責任何挑戰國家主權、統一和領土完整的行為。《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》禁止分裂國家及顛覆國家政權等危害國家安全的行為和活動，特區政府呼籲社會大眾不要以身試法。

港大法律系副教授戴耀廷在社交網站回應，指「那即是說任何人都不能再講或展示『光復香港、時代革命』」，又說今天可以禁這句口號，明天又可以禁另一些口號。

戴耀廷表示，在《港區國安法》下，每一個人在每一刻說的每一句話都有可能觸碰紅線，都有能被說成犯法，反問該法案又怎會只是打擊一小撮人。

曾被問字句意思終能參選 區議員批「搬龍門」

公民黨沙田區區議員黃文萱則表示，自己在區議會選舉前亦曾收到選舉主任致函，指她在facebook上貼上包括「光復香港 時代革命」的帖文，問她是甚麼意思。黃文萱當時回答指：「該口號有乃有感於在《基本法》中承諾『實行高度自治』、『生活方式，五十年不變』，以及其他權利和自由，正面臨急促倒退，希望香港能夠回復以往引以為傲，賴以成功的核心價值。同時亦希望中央政府恪守《基本法》的承諾，革新政制，好使香港能與時並進。」

最終黃文萱順利「入閘」，並在去年區議會選舉之中當選。她認為港府聲明是「龍門任你擺」，而她無改變過對這句話的認知。