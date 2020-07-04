港版國安法｜鄭若驊：港獨口號含意從沒變　籲勿作引人懷疑行為

政府日前發表聲明指，口號「光復香港，時代革命」有港獨或顛覆國家政權含意，基本法委員會副主任譚惠珠昨日（3日）表示，去年區議會選舉不以此取消參選人資格是「走漏眼」，外界關注即將到來的立法會選舉會否以此取消參選人資格。
律政司司長鄭若驊今日（4日）出席電台節目時指，政府對該口號的解釋從來沒有改變，而現時國安法條文已清楚釐定違法行為，通過前該口號是否准許「不必再睇返轉頭」；又質疑沒有港獨目的為何要呼叫有關口號，呼籲市民不要以身試法。
她又解釋，選舉主任會繼續以是否真誠擁護《基本法》判定參選資格，並會按事實和法律原則決定，故很難一概而論。對於外界質疑立法是中央為了打擊來屆選舉，鄭若驊批評掛勾沒有理據，形容國安法是「好大的國家機器」，不會為了選舉單一去做。
鄭若驊今日（4日）出席電台節目時指，政府對該口號的解釋從來沒有改變。（羅君豪攝）
《港區國安法》第35條提及，任何人觸犯危害國家安全罪即喪失參選立法會、區議會等公職資格，惟未有寫明是否有特定時限。鄭若驊表示，有關罪行是非常嚴重的犯罪行為，故可以客觀理解為終身喪失資格。
對於被指立法後改變口號「光復香港，時代革命」的含意，出席同一節目的保安局局長李家超解釋，以往未就23條立法，香港對國家安全沒有觀念，亦未有法例訂明哪些行為違反國家安全；立法後已清楚指出違法行為，而目的是為了防範及制止有關情況，故政府有責任提醒市民不要再以身試法。
就有人因收藏港獨旗幟被捕，李家超表示要考慮整體情況，警員若有合理理由相信有人違法，有法律責任將有關人士拘捕。（羅君豪攝）
僅收藏港獨旗幟被捕 李家超：警員有合理理由相信違法可拘捕
就有人因收藏港獨旗幟被捕，李家超表示要考慮整體情況，警員若有合理理由相信有人違法，有法律責任將有關人士拘捕，在及後的調查取證工作中疑犯有權為其所作行為解釋，最終是否檢控會交由律政司決定。
另外，國安法第9條列明，對媒體、網絡等涉及國家安全的事宜，香港特區政府應當採取必要措施，加強宣傳、指導、監督和管理。就有傳媒擔心新聞自由受影響，鄭若驊表示記者按事實進行正常及正當的採訪及報道，而非造假、小事化大或旨在煽動推翻根本制度，新聞自由會繼續受到《基本法》的保障，認為傳媒不必過分憂慮。