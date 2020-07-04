港版國安法｜鄭若驊：港獨口號含意從沒變　籲勿作引人懷疑行為

政府日前發表聲明指，口號「光復香港，時代革命」有港獨或顛覆國家政權含意，基本法委員會副主任譚惠珠昨日（3日）表示，去年區議會選舉不以此取消參選人資格是「走漏眼」，外界關注即將到來的立法會選舉會否以此取消參選人資格。

律政司司長鄭若驊今日（4日）出席電台節目時指，政府對該口號的解釋從來沒有改變，而現時國安法條文已清楚釐定違法行為，通過前該口號是否准許「不必再睇返轉頭」；又質疑沒有港獨目的為何要呼叫有關口號，呼籲市民不要以身試法。

她又解釋，選舉主任會繼續以是否真誠擁護《基本法》判定參選資格，並會按事實和法律原則決定，故很難一概而論。對於外界質疑立法是中央為了打擊來屆選舉，鄭若驊批評掛勾沒有理據，形容國安法是「好大的國家機器」，不會為了選舉單一去做。