立法會選舉｜簽署支持國安法　胡志偉：Plan B為了入閘會做任何事

民主派初選於今日（4日）下午舉行初選論壇，共有6人出席，包括民主黨胡志偉、公民黨譚文豪、民協施德來、人民力量譚得志、香港眾志黃之鋒、觀塘區議員李嘉達。 今次論壇焦點圍繞如政府要求參選人簽署支持《國安法》否則會被DQ，各侯選人會否簽署支持。出席者均表示，面對打壓、不應害怕。

眾人在論壇上，辯論應否簽署支持國安法。胡志偉表示，民主黨Plan B會為了入閘做任何事情，但Plan A則不會簽署，因為如果Plan A、Plan B、Plan C全部都不簽，會令到議會讓給建制派。

譚文豪表示，如果所有參選人都不簽署，怎樣達至35+，應事先調查一下民意如何，讓市民反映是否不應該簽，還是簽署確書讓人可以入閘。

黃之鋒則表示，如果只有他一個人不簽，會有很大機會被DQ，但如果全部人都不簽，政府會有忌憚，各人被DQ的機會就會降低。他又提及如果無法達成35+，仍然會爭取在囚人士權益、爭取國際關注，無論有無當選都會繼續努力。

最後，黃之鋒、施德來和譚得志均表示不會簽署支持國安法，並指出最終如果多人被DQ正是向國際社會展示力量的機會，變成國際戰線的彈藥。

此外，譚得志在論壇上堅稱，35+選舉本身包括了不功能組別這不公平的制度，支持35+選舉，其根本已是支持一個不公平選舉，反問「底線放在哪裡」。

九龍東泛民初選名單包括民主黨胡志偉、公民黨譚文豪、民協施德來、人民力量譚得志、香港眾志黃之鋒、觀塘區議員李嘉達。