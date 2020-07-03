葉劉：除非釋法　難憑「光復香港、時代革命」口號DQ議員

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《港區國安法》6月30日正式實施，港府昨晚（2日）發聲明表示，「光復香港、時代革命」口號在今時今日，是有港獨、或將香港特區從中華人民共和國分離出去、改變特區的法律地位、或顛覆國家政權的含意。

若日後有立法會議員高呼有關口號，能否成為被DQ的依據？行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》查詢時表示，根據全國人大常委會在2016年就《基本法》104條的釋法，當中只規定「擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法，效忠中華人民共和國香港特別行政區」是宣誓必須包含的內容，及參選的法定要求和條件。她認為，根據現有法例，政府難以只就特定言論決定該人是否違法，除非政府日後有新準則，或人大再釋法，否則難以作DQ。

工聯會黃國健認為，政府現時的聲明已等同發出警告，行政機關日後有權因為特定言論，而DQ某人參選資格。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

黃國健：政府已發警告　日後有權DQ參選資格

另一行會成員、工聯會黃國健認為，國安法立法後，有心參選9月選舉的人士需要留意其言行，政府現時的聲明已等同發出警告，行政機關日後有權因為特定言論，而DQ某人參選資格，但他相信有關人士應會避開風險。

至於能否以此為DQ議員的依據？黃國健強調，現時法庭未有相關案例，即使政府希望DQ，仍要由法庭作最終決定，但相信由於法例不具追溯力，過去所發表的言論會既往不咎。

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