港版國安法｜港澳研究會理事宋小莊：曾叫「光時」口號可能被調查

「港區國安法」生效數日，已有多人涉展示、藏有「光復香港 時代革命」標語而被拘捕，港府日前發聲明指「光時」口號在今時今日有港獨含意。 全國港澳研究會理事宋小莊表示，藏有港獨標語是否違法不能一概而論，但不排除曾經説過「光時」口號都要被調查。法律界立法會議員郭榮鏗質疑，現時執法情況已達「以言入罪」程度，法例不止非常模糊，而且「闊到無倫」，市民可能未充分了解法例便已墮入法網。

宋小莊認為，藏有港獨物品難評論是否違法，曾叫「光時」口號都可能被調查。（資料圖片／YouTube截圖）

港台節目《城市論壇》今日（5日）討論港版國安法，全國港澳研究會理事、深圳大學港澳基本法研究中心教授宋小莊表示，衡量執法標準時不能將複雜事情簡單化，亦不能聚焦在單一事件，例如藏有港獨物品是否違法，需要留待警方調查是否有進行大量印刷、曾否在非法集會使用等。

同場的中原集團創辦人施永青認為，單純藏有港獨物品難下定論，需視乎當事人有否參加某些主張獨立的團體、行動中是否有其他口號、過去行為是否令人覺得有港獨傾向等。

對於港大法律學院教授陳弘毅今早表示國安法並無明文禁止藏有港獨物品，施永青認為警方無權解釋法律，而不同部門對法律條文會有不同理解，但最終解釋權在人大常委會。

宋小莊：「光復」字眼含回歸英治之意

至於政府早前表明「光復香港 時代革命」口號具港獨意味，宋小莊認為，判斷「光復」等字眼的意思需視乎時空限制，例如抗日時期的香港曾使用「光復」字眼，而現今使用「光復」一詞含有令香港回歸英國管治時期之意，質疑是否希望推翻現有「一國兩制」。

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華則反駁，指香港的確曾使用「重光」等字眼，但香港現時沒有人想恢復殖民統治。他稱自己身為「民主回歸派」，見證香港回歸後政府比過去更問責、更開放，但如今言論空間不能比殖民地統治時代更差。

郭榮鏗。（資料圖片）

郭榮鏗：特首指定法官破壞法治

郭榮鏗批評國安法條文過於模糊、定義太闊，市民容易未完全理解法例便觸犯法律。他又指，國安案件由特首指定法官，若刻意將外籍法官排除在外，則會破壞法治。