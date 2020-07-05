國安法｜鄭若驊：國安委可決定警執法事宜　中央事權不受司法覆核

港區國安法上周正式生效，條文其中一個重點，在於第14條規定維護國安委員會所作的決定，不受司法覆核，外界關注國安委決定的範圍會延伸到多闊，會否難以監察。 律政司司長鄭若驊今日（5日）出席無綫電視節目《講清講楚》時，被問及國安委所作的決定範圍有多大時，她指國安委會就國安法相關執行「做好多決定」，其中有可能包括警方搜查時需否手令等問題。她指，國安委所決定的屬中央事權，故不受司法覆核，工作亦不予公開。

鄭若驊指，國安委會就法例的執行「做好多決定」。（資料圖片/羅君豪攝）

國安法第14條指，國安委工作「不受香港特別行政區任何其他機構、組織和個人的干涉，工作信息不予公開」，其決定「不受司法覆核」。鄭若驊被主持人問到，到底國安委所作的決定，具體可以延伸到什麼地方。鄭若驊指，由於國安委職權是就國安事宜決定政策，國安是國家頭等大事，保密度很重要，也是中央事權，因此不予公開，以及不受司法覆核。

至於國安委的決定是否包含國安法的執法細節，例如搜查處所需否手令等問題，鄭若驊沒有否認，指委員會「會就（國安法）相關執行做好多決定」。

不過，若警方毋須法庭手令即可搜查處所，再加上特首有權決定截取通訊，是否有機會涉及不合理侵犯個人權利？鄭若驊指，在很多其他國家，截聽都是由行政機關決定；至於向法庭申請手令問題，有些嚴重案件如爆炸品，警方都會按一定程序即時處理。她重申，國安是頭等大事，會盡量參考適當做法，同時防範危害國安行為。

國安法上周正式生效。（資料圖片）

市民藏有港獨標語被捕 鄭若驊：不一定起訴

至於近日有人因被搜出藏有港獨標語被捕，鄭若驊指警方要在有合理懷疑下，才可作出拘捕，律政司會視乎是否有合理定罪機會決定檢控與否，法庭則要在沒有合理疑點下將被告定罪。她指，毋須因為單單一件「小事」就擔心違法，即使警方有所懷疑亦會再作調查，最終未必起訴。

政府上周四發聲明，指「光復香港，時代革命」口號具有港獨、顛覆國家政權含意。被問到是否在觀感上易被認為向法庭施壓，鄭若驊否認，指法庭判斷一個人是否干犯分裂國家罪行時，會按整體情況決定，例如是否有犯罪意圖。她又指政府對相關口號表態，是為免有人再以身試法。

去年區議會選舉中，有參選人曾說出「光時」口號，但最終仍入閘，鄭若驊否認這是「搬龍門」，指選舉主任判斷參選人是否符合參選資格，有獨立一套做法，與港區國安法沒有直接關係。

法例亦訂明，警方可以沒收證件，限制疑犯離境，有別現時由法官決定的做法。鄭若驊指，明白外界擔憂做法欠缺制衡，會研究列明行使相關權力的條件。

有關律政司司長可指示案件不設陪審團審理的規定，鄭若驊指，當妨礙到司法程序公義才如此做，如涉國家秘密、國防資料、國家利益及安全。至於由駐港國安公署介入案件，她強調極少發生，但如果案件由公署處理，將會根據內地法律程序。