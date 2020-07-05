Chickeeduck老闆周小龍擬出戰體演文出界：最影響言論自由的界別

童裝店Chickeeduck上月在店內擺放手持「光復香港」旗幟的港版「民主女神像」後，被業主通知將不獲續租，需要在21日內搬走。 Chickeeduck行政總裁周小龍因事件知名度急升，他連日接受傳媒訪問時都不諱言考慮參選九月立法會選舉，起初目標為參加港島區直選，直至近日他改口風，稱泛民不需要「一個56歲嘅生意佬」參與地區直選，但會考慮參選功能界別。 周小龍今日（5日）回應《香港01》查詢時坦言，正慎重考慮出戰體育、演藝、文化及出版界，他稱自己曾任香港網球總會主席，有資格挑戰。周小龍說，此界別對創作及言論自由最有影響力，其女兒亦是從事電影業界，故對服務此界別「最有熱情」。

6月17日，荃灣愉景新城商場的童裝店Chickeeduck，擺放港版「民主女神像」，吸引大批巿民到場參觀。但業主於6月29日電郵行政總裁周小龍，通知他該分店不獲續租，並要在21日內搬離。（鄭子峰攝）

梁芷珊、沈旭暉等人支持

周小龍向傳媒發採訪通知，預告明日（6日）有「最新動向」宣布，料與參加立法會選舉有關。周小龍在通知中提及其體育參與，指自己一直活躍網球總會事務，曾於2012 年任香港網球總會運動員發展主席、2013 年任網球總會賽事發展主席，以及在2014 年任網球總會主席，在任期間引入香港網球公開賽，亦不斷改善球員待遇。

周小龍指，「有見近年香港可發揮個人天份、創作以及言論自由的空間相繼收窄」，明白將向各大媒體宣佈最新動向。多位演藝文化界名人將出席站台，包括藝人黃耀明、作家梁芷珊、鄧小樺、學者沈旭暉、著名體育評述員馮堅成，以及前立法會議員區諾軒。

周小龍早前收到業主電郵通知將不獲續租，並需要在21日內搬走。（歐陽德浩攝）

霍啟剛早前接受詢時未有否認出選傳聞，強調現在工作是支持體育界和藝發局支持的藝術團體應對疫情，協助體藝界重新出發。 （資料圖片）

建制料由霍啟剛披甲

立法會選舉提名期本月18日展開，民主派搶攻六大功能界別，惟其中一個目標「體育、演藝、文化及出版界」，一直未敲定人選，早前一度傳出前港足隊長陳偉豪有意出戰，惟已打消念頭；另民主黨區議員賴文輝亦有意參選，但相信周小龍代表民主派披甲機會最大。

「體育、演藝、文化及出版界」議席過去一直由建制派壟斷，現任議員馬逢國料退下火線，交棒予由港協暨奧委會副會長霍啟剛。此界別今年選民大增三成，料泛民有機會「搶灘」。