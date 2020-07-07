立法會選舉｜沈旭暉：授權過程重於議席　批希望聯盟等同傳統建制

立法會選舉今年9月舉行，民主派摩拳擦掌，惟一卷港版國安法登場，香港政治面對全新形勢，民主陣營活動空間收窄，試圖在選舉中奪過半議席（35+）的行動亦顯得荊棘滿途。曾經助民主派構思35+藍圖的國際關係學者沈旭暉接受《香港01》訪問，談及其對今年選舉的看法。 沈旭暉表示，面對新形勢，即使今次選舉可能出現大規模DQ事件，由初選到正式選舉結束，民主派也可通過選舉過程獲得民意授權，繼續壯大力量，為日後推動改變打下基礎。最終議席的多少，反而未必是重點。 他又特別提到，由自由黨榮譽主席田北俊牽頭、標榜中間路線的「希望聯盟」曾指在大是大非上會「站在香港人一方」，但對於民間抱有疑慮的國安法表示「無奈接受」，未有提出異議，看不到他們和其他建制派的實質分別。

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議會格局無法反映社會結構

今年2月，沈旭暉出席民間記者會，建議民主派搶攻功能界別選舉，達到議會35+的目標。沈旭暉在訪談中解釋，幫助構思民主派35+，最基本的原因是眼見目前議會長時間無法代表民意，發揮不到一個正常民選議會的功能。

他認為，一個正常的議會起碼有4個功能，其一每個當選人都有其mandate（民意授權），推動他們做某些事；其二是立法工作；其三如果有些議會可以組成政府，便可直接推動政策；其四，議會組成的分布、背後所代表的利益，所反映的是整體社會結構。

但沈旭暉指，香港無論是現時情況，抑或可見的將來，議會上述功能難以彰顯，「夠票就過」，代表不到大多數港人利益。最明顯的例子，是民主派長久以來坐擁六成民意，在議會內卻反映不出來，所以原則上他認為民主派35+，才能幫助議會恢復部分正常功能。

沈旭暉今年2月出席民間記者會，講解立法會「變天」的影響。（資料圖片/盧翊銘攝）

應對新形勢 用「選舉」得到「授權」

事隔數月，本地政治局面劇變，國安法生效，民主派人人自危，隨時動軏得咎，面臨選前DQ危險；即使當選，隨時也因各種原因被DQ。如此下來，議會35+變得更難實現，否決財政預算案後的「攬炒」局面更難實現。面對新形勢，應該有什麼新對策？

沈旭暉指，北京對選舉的介入某程度屬可預見範圍，但即使如此，香港人也需要靈活變通，因為選舉仍然保留相當的作用：「很多朋友都會有個矛盾，一方面他們會參與所有的選舉，但另一方面也會相信北京很容易反枱，即DQ、推倒重來，這兩個『相信』是並存的。那怎麼去重新考慮（路線）呢？這個大家都要思考。」

他認為，選舉最大的價值，不單單在於席位、政治實權，更加在於通過選舉過程，取得更多民意授權，用在其他地方，即使在一個非民主的社會，有民意代表進入議會，都會有其作用。「一個議會，就算去到以前蘇聯時代的蘇維埃（議會），明知制度改變不了，那些代議士都不會完全沒有民意授權。每一個當選的人，只要能運用這種授權在自己最想用的地方，始終會有一個function（功能），可以在關鍵時候發揮作用。」

於各領域展現民意優勢 「民意授權屬於全香港人」

在訪談上半部分，沈旭暉預期未來兩年本地政局將進入混亂時期，管治模式、政治秩序將會重構，寄語港人不要恐懼，建立本土經濟、儲存實力。他認為，通過選舉過程獲得民意授權，都是儲存實力的方法之一。

沈旭暉指，目前至少六成民意不滿政府，是不爭的事實，民主派人士通過初選、競選、最終投票的過程，可以凸顯自身民意多數的優勢。無論在地區工作、專業領域、海內外經濟活動，甚至是幫助海外港人定居的過程中，他認為這種「民意授權」都能展現出民主派行動的合理性，從而共同守護香港人的核心價值。

「選舉並非不重要，反而在街頭戰線更艱難之時，變得更加重要。選舉此刻最重要功能，在於反映真正民意，證明政府文宣的民意虛假、製造民意授權、催生懂得在各自領域──包括海內外，善用民意授權的新一代領袖、盡可能利用這種授權守護不同領域的基石。議會屬於地理香港，民意授權屬於全香港人。」因此，他建議民主派先集中思考如何在選舉中取得最多的總得票，減少不必要內耗。

沈旭暉認為，民主派在初選、競選、最終投票的過程中，都可以凸顯出民意多數的優勢，獲得授權。（資料圖片）

形容香港狀況如「持久戰」

沈旭暉表示，明白現時實際環境令不少支持民主的人士感到不如意，但有些事無論如何都要先做：「街頭也好，議會也好，國際也好，走入建制也好，想用單一路線去推動改變，其實都是沒有出路。但世界不是線性發展，今日做這件事，明日就可以有效果，打機（電子遊戲）才會這樣。有時你做的事，不知什麼時候才有效果，更多時候是不同的路線並存，所以做了無論如何都『冇壞』。這是持久戰，你看不到什麼靈丹妙藥，剎那之間可以去到夢想之中的烏托邦，但是否表示這個不能做、那個不能做呢？」

有聲音擔心，國安法之下如果繼續壯大民主派實力，會被視為「踩線」、「顛覆政權」，從而引來北京進一步收緊管治。沈旭暉回應指，反映民意授權是一個相當正常的行為：「無理由反映民意授權，都會變成挑戰政權。政權必須面對民意，要正視起碼60%不滿政權的現實，而這種民意，是不會因為國安法而改變。」他又認為，如果擔心引來更大壓迫，也不應該等到今日才來怕，不能因為恐懼而自我設限。

對於坊間有說法質疑，沈旭暉受到某些政治勢力委託、資助，發起政治行動助民主派搶攻功能界別，他重申政治並非其興趣所在，指控亦無事實根據：「參與選舉是一件很positive（正面）的事，在一個公民教育的社會中，任何人鼓勵他人參選，這不是好事嗎？」他又指，如果有人懷疑他受到其他政治勢力委託，推動某些行動，應該拿出證據；任何人都不應該因為一些無根據的說法，影響自己認為值得推動的議程。

由田北俊牽頭的希望聯盟，標榜中間路線。沈旭暉質疑，難以看出聯盟和其他建制派的實質分別。（資料圖片）

指希望聯盟難以站穩 「看不到他們與其他建制派的分別」

另一邊廂，由自由黨榮譽主席田北俊牽頭的希望聯盟，標榜中間路線，目標是在今年立法會選舉中取得關鍵少數。其中盛傳出戰港島區的新民黨前政策總裁袁彌昌上月中接受《香港01》訪問時，提到在一些重要議題如廿三條立法上，眼見民間不支持，一定會站在香港人的一方。然而，北京不久後宣布以全國性法律形式為香港訂立國安法，這是政界始料未及。

沈旭暉指，其實經過國安法一役，「中間路線」是否仍有發揮空間成疑：「最初田（北俊）先生對希望聯盟的定義，是雖然都能算作建制派，但大是大非時會站在香港人一方。他們的往績就是2003年廿三條，田先生發揮關鍵的影響，亦因如此他證明自己關鍵時候會站在香港人一方。」但沈旭暉稱，今次希望聯盟的取態，令人較難相信：「國安法已經通過，以我所理解，他們（希望聯盟）的立場都是『無奈接受』。況且，這件事（國安法立法）已經過去，那以後還有什麼大是大非的事情？又如果在這件事（國安法）上都沒有很明確的表態，又怎樣演繹他們是『會站在香港人一方的建制派』呢？在香港這個轉折的關口，這是他們（希望聯盟）要思考的問題。」

沈旭暉指，派別的定義自然每個人都可以有不同劃分，但就香港現況而言，總有一些相對合理的定義，例如可以拿重要議題，如國安法去劃分。他認為，從希望聯盟對於國安法「無奈接受」的態度，以及至今較多民意支持民主派的五大訴求，但未見聯盟承諾爭取（即使是以最溫和方式），實在無法令人相信他們會站在香港人一方，難以區分聯盟和其他傳統建制派有什麼分別。