希望聯盟推曾俊華宣傳短片　連番抽水暗諷林鄭不敢say no

自由黨榮譽主席田北俊早前創立「希望聯盟」，走中間路線培育新人出戰立法會，日前就在「希望聯盟」facebook專頁上載了一段與「的士佬」的對答片段，宣傳之餘亦不忘抽水。周三（24日）上載的新片段中，就輪到「薯片叔叔」、前財爺曾俊華搭的士，赴約與田少支持最近上映的港產片《叔．叔》。曾俊華於片段中解釋，支持田少落實「一國兩制」、「高度自治」、港人治港的想法，認為想要保護香港不可只跪低或反對，最重要是保持理性。 薯片叔叔在片中亦不忘發揮自己的抽水本色，串盡現屆政府開支太大，特首林鄭月娥更如當日自己的預言般引起「撕裂2.0」。

繼上次田北俊乘的士到茶餐廳嘆西多士後，今次就有曾俊華乘的士到戲院與田少看電影，前財爺更笑稱是「兩個退休叔叔去睇《叔．叔》」。曾俊華卸任後進軍演藝界，電台節目、廣告等都可以見到他的身影，的士佬問曾俊華是否要學李梓敬做KOL，曾俊華就笑指自己按照前政治助理羅永聰的建議，入紙申請加入演藝人協會，不知會長古天樂「侵唔侵我玩」。

薯片叔叔出場，抽水環節自然少不了。被的士佬問到會否再選特首，曾俊華立即回應指「唔好啦掛」，並稱「政府咁洗錢法，唔知夠唔夠下一屆用」，自己還是安坐家中點算政府即將要派發的1萬元。

曾俊華於特首選舉論壇上曾預言林鄭一旦當選，會為香港帶來「撕裂2.0」。對於被指一語成讖，曾俊華就直言「特首真係一份衰工，好難做」，需要同時兼顧不同方面的想法，而現時明顯地失去平衡，概嘆香港越來越不像香港。他又諷刺林鄭未有考慮港人想法，「如果多啲人肯企係香港人嘅角度諗，敢於say no」，香港就不會到今日的局面。

的士佬又提到，現時有些立法會議員，「連睇到佢地個樣都冇胃口」，香港又何來希望；曾俊華就自言一向樂觀，香港尚有很多人才，只要保持行之已久的制度，香港一定有希望，強調自己不想移民亦不想攬炒，對香港好有感情，希望可以保護這個地方。