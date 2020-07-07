國安法｜林鄭：BNO僅旅遊證件　若英國單方面改變國家會認真處理

因應國安法在港實施，英國政府早前公布對香港持有BNO人士提供入籍途徑，特首林鄭月娥在今日（7日）行政會議前回應時批評，西方國家干預中國內政，但目前暫時未掌握詳情，如果英國單方面改變情況，相信國家會認真處理。

林鄭回應有關BNO問題時不點名批評有數個西方國家對港區國安法表達了很多意見，認為這不符合國與國之間的尊重。（資料圖片／歐嘉樂攝）

林鄭質疑外國投入評論 可能源於「中國崛起」

林鄭回應時不點名批評有數個西方國家對港區國安法表達了很多意見，認為這不符合國與國之間的尊重，強調國安立法是中國內部事務，做法合憲、合法、合情、合理，「唔明白有一啲西方國家會採取咁投入嘅態度」，而香港的立法已經等了23年。她又指，留意到有文章「說漏了嘴」，這些回應的出現是因為「中國崛起」（the rise of China）。

至於如何應對英國對BNO的新措施，林鄭表示，香港回歸時對BNO作出特殊處理，視BNO為旅遊證件，持有BNO的市民亦享有申請回鄉證等便利，若英國單方面改變BNO的安排，相信國家會認真回應及處理。

林鄭指，由於有關BNO的問題現階段仍是「得個講」，自己並不掌握具體資訊，因此會留待英國有實際措施後，再評估其對香港的影響及作出處理。

林鄭月娥。（梁鵬威攝）

英國首相約翰遜（Boris Johnson）日前稱計劃擴大BNO權利，讓香港人可赴英居留超過6個月並工作，最快在6年入籍英國，中方表示強烈反對。