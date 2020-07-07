港版國安法｜林鄭反駁五大「謬誤」　否認國安立法被蒙在鼓裡

《港區國安法》上周正式在港實施，美國駐港澳總領事史墨客（Hanscom Smith）對立法後的影響表示關注，指國安法會動搖到香港開放性、商業透明度及言論自由等的根基，又指任何法例包括港區國安法，都應該由香港自行立法。 特首林鄭月娥今日（7日）出席行會前見傳媒，疑不點名回應史墨客的指控，強調《基本法》規定國防及外交受制於全國性法律，相信沒有人會質疑國安不屬於自治範疇，故當然由內地決定。

林鄭指，「一國兩制」多年來作為國家的「紅線」，國安法反映中央對於制止挑戰國家底線的行為有決斷決心。（梁鵬威攝）

林鄭：立法會不可能理性討論

林鄭指，「一國兩制」多年來作為國家的「紅線」，國安法反映中央對於制止挑戰國家底線的行為有決斷決心。她提到，對於維護國家安全，中央有根本責任，特區亦有憲制責任，有需要由中央指派國安顧問及成立國安公署協助執行工作，令「一國兩制」更加牢固。

對於被指立法應由立法會自行審議，不應由中央秘密進行，甚至連政府都蒙在鼓內，林鄭批評說法錯誤。她解釋，《基本法》規定國防及外交受制於全國性法律，相信沒有人會質疑國安不屬於自治範疇，故當然由內地決定。另外，國安法是根據《基本法》第18條列入附件三，加上現實的政治問題是現時的社會氣氛下，立法會不可能理性討論並通過國安法。林鄭又指，人大作為最高權力機關，以《憲法》及《基本法》制定法律彰顯條例地位祟高。

對於被指自己在公布前亦沒有看過條文，林鄭表示中央多次聽取了本人及特區政府的意見，又推斷有此謬誤是因為2周前自己於行會前回答一條英文問題，問題已假設自己不知道條文，自己的回答是「在那一刻未看過全套法律」，與蒙在鼓裡相差甚遠，諷刺其誇大能力令自己「大開眼界」。

林鄭自言過去一周看不到有造成恐懼，批評是有人製造白色恐怖。（資料圖片 / 曾梓洋攝）

稱國安法「溫和」 批有人製造白色恐怖

林鄭又指，有人批評法例嚴苛，削弱人權及自由，並造成大量恐懼。林鄭自言，過去一周看不到有造成恐懼，批評是有人製造白色恐怖，強調國安法《決定》列明會切實保障《基本法》及國際公約下港人享有的人權，法例只針對4項危害國安罪行並清楚定義，不存在有人會誤墮法網。

她指，中央參照了很多法律界擔心的重要法律原則，包括假定無罪、條例沒有追溯力、一案不能兩審等，都包含在國安法之中。林鄭引述有國際專家表示，港版國安法相對別國的國安法溫和，涵蓋面較不廣泛，只處理了迫在眉睫的4個方面，並保障絕大多數港人合法享有的自由。她稱，有人心裡最擔心的是不能再行使「出街」自由、光顧某些店舖或是發表言論的自由，因為以上等等都是暴力分子作為攻擊的對象，認為立法相反地可令香港回復平靜穩定。

林鄭月娥。（梁鵬威攝）

《實施細則》盡努力尊重人權

另一「謬誤」是昨晚刊憲的《實施細則》，有人批評是變相擴大警權。林鄭指情況正好相反，國安法第43條賦予警隊國安處可應用現行法律的權力以外，另可額外採取其他7個措施針對國安法罪行執法，若沒有《實施細則》可以說是絕對的權力；為了盡努力尊重人權，國安委將有關權力如何應用列出清楚細則，包括條件、誰人批準等，令市民安心。