國安法｜國安公署在銅鑼灣維景酒店揭幕　駱惠寧：香港安全的使者

駐港維護國家安全公署在銅鑼灣維景酒店的臨時辦公大樓今日（8日）早上7時舉行開幕儀式。全國政協副主席董建華、梁振英，中聯辦主任兼國家安全事務顧問駱惠寧、特首林鄭月娥、駐港國安公署署長鄭雁雄等人都有出席開幕儀式。 駱惠寧於致辭時形容，國安公署是「香港安全的使者」，也是「國家安全的守門人」，今日的香港已經告別國家安全「不設防」的歷史。他又表示，相信在國安法保駕護航、國安公署及港府國安機構攜手努力下，危害國家安全的行為和活動一定能夠得到有效防範、制止和懲治，「一國兩制」在香港的實踐一定能夠不變形、不走樣，不斷煥發新的生機。 林鄭月娥以普通話致辭，表示《港區國安法》體現中央對香港特區的信任，落實的過程肯定要探索及學習，認為中央有需要保留權力，處理極小數的案件；又稱她期待與鄭雁雄領導的公署合作。

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水馬包圍 記者無法採訪

由於維景酒店及對出馬路早已被藍色水馬所包圍及封閉，各傳媒機構只可在高士威道及銅鑼灣道交界，距離公署約數十米外的位置採訪，現場無法聽到儀式嘉賓的講辭。

據了解，特首林鄭月娥，國安委顧問、中聯辦主任駱惠寧、及國安公署署長鄭雁雄都分別有在儀式上發言。政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波、保安局局長李家超、全國人大常委譚耀宗、前全國人大常委范徐麗泰、基本法委員會副主任譚惠珠、立法會主席梁君彥、民建聯主席李慧琼及經民聯主席盧偉國都有出席。

酒店早於昨日（8日）下午開始戒備，並派大量警員在附近一帶巡邏，並於凌晨時分開始封鎖有關路段，至早上8時儀式結束後才解封附近行人道，並有工作人員到場移除水馬，警方的爆炸品處理課專車一度駛進公署附近，但未有逗留。

一眾參加儀式的港府官員在儀式結束後隨即乘車離開，國安公署人員亦進入酒店內，暫未再露面。

中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署在香港揭牌。駱惠寧（左起）、林鄭月娥、董建華、梁振英、鄭雁雄主持揭幕儀式。（新華社）

駱惠寧：告別香港國安「不設防」的歷史

駱惠寧於揭牌儀式上致辭，表示《港區國安法》公佈實施，開啟了香港由亂到治的重大轉折，國安公署的成立落實了國安法關於中央政府在港設立維護國家安全機構的規定，加上國安委、律政司和警務處國安專責部門依法成立並展開工作，《實施細則》公佈生效等，都標誌著香港維護國家安全的執行機制已基本形成。

駱惠寧形容，設立駐港國安公署是中央履行維護國安根本責任的重大舉措，強調國安本屬中央事權，中央有權力也有責任採取一切必要的措施維護國家安全。他又指，基於對香港特區的充分信任，中央授權特區管轄絕大部分案件；中央之所以保留特定情形下，對極少數危害國安案件的管轄權，旨在為香港維護國家安全守住底線。

對於近日社會對國安公署成立的爭議，駱惠寧批評是一些別有用心的反中亂港分子，竭力對公署進行污名攻擊，並伺機抹黑內地司法制度和法治狀況，企圖令市民產生不必要的疑慮和恐慌。他強調，中國內地擁有健全的法律制度和良好的法治環境，中國「司法程序質量」指標已連續兩年於世界銀行的營商環境報告中排名第一，許多在華外國人都認為中國是最能給人安全感的國家。駱惠寧又保證，國安公署作為中央政府的派出機構，在香港定會嚴格依法履行職責，依法接受監督，不會侵害任何個人和組織的合法權益。