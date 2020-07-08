【UGL案】調查周浩鼎委員會裁定事實不足　不構成譴責理據

前特首梁振英涉收取澳洲UGL公司約5,000萬元未有申報，並在2017年透過民建聯立法會議員周浩鼎修改立法會調查委員會的文件。立法會議員毛孟靜其後動議譴責周浩鼎議案，交由調查委員會跟進，委員會完成調查，今日（8日）裁定確立的事實不足以構成譴責周浩鼎的理據。 報告指，確立周浩鼎曾與梁振英討論專責委員會的擬議研究範疇、答應梁振英修改研究範疇的要求、其後將修訂建議呈交專責委員會，供專責委員會的會議上討論；但不確立周浩鼎的行為構成他有角色衝突，或令人懷疑存在利益輸送。

委員會裁定事實不足，不構成譴責周浩鼎的理據。（資料圖片／盧翊銘攝）

對於譴責議案中有關違反誓言及行為不檢的指控，調查委員會認為，周浩鼎行為可能令公眾質疑作為專責委員會委員，與調查對象溝通後，是否有能力作出獨立及客觀判斷，引致公眾對事件產生負面觀感。但委員會認為，這對周浩鼎擁護《基本法》、香港特區，或盡忠職守、遵守法律、廉潔奉公等並無任何影響。

委員會指周浩鼎的行為不足以構成他未能或忽略履行《基本法》第104條及香港法例第11章所作誓言中的承諾，故不信納違反誓言的指控。

報告：沒足夠基礎指周浩鼎行為影響立會整體聲譽

至於周浩鼎行為是否構成《基本法》第79條第(7)項所指的行為不檢，調查委員會認同只有在議員犯下極嚴重的失當行為時，需取消議員資格的懲處，但委員沒有足夠基礎作出結論，指周浩鼎的行為嚴重至足以影響立法會的整體聲譽。

委員會不信納周浩鼎的行為一如《勸喻性質的指引》所描述，令立法會的信譽嚴重受損，或有負市民對立法會會議在一般應有的行為準則方面的期望，故認為其行為不足以構成行為不檢的指控。

公民黨郭榮鏗及民主黨涂謹申不同意委員會的報告內容，兩人撰寫「少數報告」提交其他意見。（資料圖片／羅君豪攝）

泛民不同意報告內容 撰寫「少數報告」提交其他意見

同樣在委員會內，公民黨郭榮鏗及民主黨涂謹申不同意委員會的報告內容，兩人撰寫「少數報告」提交其他意見。郭榮鏗在大會介紹指，周浩鼎作為調查UGL事件專責委員會副主席期間，向委員會提交經梁振英修訂的擬建議調查範疇。

郭榮鏗指，少數報告使用了法律測試，檢驗周浩鼎有否誤導立法會機關，指雖然周沒有出席專責委員會聆訊，但公開事實已足以證實他誤導立法會。郭表示，首先，周浩鼎文件有修改，周指該範圍是他自己的意見，及周浩鼎在被傳媒揭穿前，沒有向立法會任何人提到此事。郭榮鏗又指，一旦證實周浩鼎有誤導立法會，即可證實其他對他的指控。