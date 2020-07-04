立法會選舉｜公民黨籲市民於初選投票　向國際社會表達民意

民主派初選將於7月11及12日進行，希望爭取35+。公民黨今日（4日）於銅鑼灣舉行街站，為初選催票。 公民黨主席梁家傑指，初選意義在於為民主派候選人爭取最多選票，《港區國安法》意在震攝港人，在世界注目的情況下，香港人更應利用選票向國際表達民意，以及對民主的堅持。

公民黨主席梁家傑指，初選意義在於為民主派候選人爭取最多選票，《港區國安法》意在震攝港人，在世界注目的情況下，香港人更應利用選票向國際表達民意，以及對民主的堅持。（廖雁雄攝）

有聲音認為，《港區國安法》的制定令民主派候選人被DQ機會增加，梁家傑被問到會否擔心影響9月的立法會選情，他認為很難講，但市民對國安法的恐懼及意見可充分反映在選情上，因為市民知道無法與中央政府硬碰硬，因此利用選票表達意見，反而有利於民主派候選人的選情。他又呼籲市民於初選投票，因為初選無法被政府DQ，可更全面反映民意。

前公民黨黨魁余若薇指，民主派初選為《港區國安法》通過後，市民的首次表態，鼓勵市民以選票表達意見，又承諾如果公民黨候選人於初選落敗，不會派人出選9月的立法會選舉。

圖書館政治審查館內藏書 陳淑莊舊作被下架

據了解，康文署轄下的圖書館在國安法立法後，重新審視所有藏書，陳淑莊指，自己於2014年6月出版的作品《陳淑莊邊走邊吃邊抗爭》亦被下架，對於舊書突然被禁，陳淑莊指自己不明所以，書本內容亦沒有關於國家安全的事，而且書本於雨傘運動前創作及出版，質疑政府的做法與早前所指「沒有追溯期」的說法相違。