【UGL案】民主派少數報告：周浩鼎有意誤導立法會　促向公眾道歉

前特首梁振英涉收取澳洲UGL公司約5,000萬元未有申報，並在2017年透過民建聯立法會議員周浩鼎修改立法會調查委員會的文件。立法會議員毛孟靜其後動議譴責周浩鼎議案，交由調查委員會跟進，委員會完成調查，今日（8日）裁定確立的事實不足以構成譴責周浩鼎的理據。 兩名民主派委員公民黨郭榮鏗和民主黨涂謹申不接受報告，另行發表「少數報告」，郭榮鏗認為，調查對象可寫信向委員會提出意見，而不是私下與委員溝通，要求對方修改調查範圍。郭榮鏗又批評，周浩鼎多次稱修改調查範圍建議由自己提出，屬蓄意作出錯誤陳述，誤導立法會，認為對方應就事件負責。

涂謹申表示，事發至今，周浩鼎仍未向公眾道歉，不符合市民對立法會議員處事的標準，強調公眾期望立法會委員與梁振英要有區隔。涂謹申又指，若委員會認為周浩鼎的行為沒問題，會開了壞的先例，令人遺憾。

被問到建制派佔委員會大多數，會否認為報告有包庇周浩鼎之嫌，郭榮鏗稱，建制派佔大多數是不爭的事實，而周浩鼎亦沒有配合調查，對於未能符合公眾對立法會議員的期望感遺憾。他又稱，雖然未有程序可跟進事件，但民主派委員至少撰寫「少數報告」，將對事件的立場和結論成為立法會記錄的一部分，成為往後的指引。