政壇諸事町｜陳淑莊告別議會　向傳媒大派精緻「散水餅」 　

立法會會期將於本月17日完結，當中不少議員將會告別議會，民黨立法會議員陳淑莊(Tanya)便是其中之一。Tanya因為佔中九子案罪成，判囚8月緩刑兩年，而無法參加今年9月舉行的立法會選舉，爭取連任。 一向與傳媒關係良好的陳淑莊，今日（8日）帶同「散水餅」向傳媒道別，當中含有有不同款式、口味，賣相精緻，不少記者都大讚好味。 被問到其著作《邊走邊吃邊抗爭》早前在公共圖書館下架一事，Tanya 稱自書籍下架後曾再次翻閱自己的書籍，並十分懷念以前做「背包客」的日子。

陳淑莊因佔中案被判緩刑兩年。《立法會條例》列明被判監3個月以上，定罪起計5年內都不能參選。（資料圖片／羅君豪攝）

Tanya 表示，早於上星期已訂購200多件「散水餅」，與傳媒友好及辦事處同事分享。雖然她沒有特別說明餅店是甚麼「顏色」，但言談間就強調要支持「該經濟圈」，不少記者都大讚「散水餅」賣相精緻、好味。

一向健談的Tanya，除了政事之外，平時也愛與記者在「綠地毯」談笑風生，多年來早與許多記者建立感情，如今告別議會，不少記者朋友紛紛提出與陳淑莊合照，Tanya均來者不拒，「留個紀念」。

Tanya 更「臨別贈言」，稱作為現屆的民主派會議召集人需要「做足功課」，「都幾辛苦架」，時刻都會提醒自己要適時休息。陳淑莊去年於佔中九子案判刑當日，呈交腦部電腦掃描，證實腦內有一直徑4.2厘米的腫瘤，壓至腦幹彎曲，醫生稱需兩周內進行手術，法官終押後6周判刑。陳最終在5月接受手術，6月被判監8個月、緩刑兩年。