國安法｜公民黨民主黨稱不影響黨務　陳淑莊：一國兩制的死亡證

全國人大會常委會今日（30日）通過《港區國安法》，行政長官林鄭月娥表示會在今日稍後生效。民主派議員召開記者會回應，召集人陳淑莊直斥立法等同「一國兩制的死亡證」。她批評，立法過程未有經過諮詢及立法會審議，立法的倉卒及不透明度反映港府已不獲信任，中央對「一國兩制」及港人已失去信心。

陳淑莊批評，立法過程未有經過諮詢及立法會審議，立法的倉卒及不透明度反映港府已不獲信任，中央對「一國兩制」及港人已失去信心。（盧翊銘攝）

代表法律界的公民黨郭榮鏗則批評，條文可能於晚上11時頒布，但12時前刊憲落實，社會要用不足一小時看畢6章共66條條文是不可能的事。

專業議政毛孟靜概嘆稱「一國兩制終年23歲」，形容現時的心情與23年前一樣忐忑，但當年仍有向前看的感覺，「以前係冒號，希望會有新開始，依家係句號」。

民主黨涂謹申指，《港區國安法》並非全國性法律，卻納入《基本法》附件三，反映中央政府連自身的立法制度都可侮辱。

對於多個政治組織於國安法實施前夕解散，民主黨及公民黨均表示立法對黨務運作沒有影響。涂謹申表明，再有機會外訪仍會出席，認為香港的議員與全世界進行交流沒有問題。