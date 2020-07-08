民主派初選｜袁嘉蔚傾向不簽支持國安法確認書　批政府分化民主派

民主派初選將於本周六、日（11、12日）舉行，協調人選出戰9月立法會選舉。本身有報名參加民主派港島區初選的羅冠聰早前已離港，並決定退出港島區民主派初選，他呼籲支持者轉為支持另一候選人袁嘉蔚，讚揚對方值得信賴和具抗爭意志。 袁嘉蔚今日（8日）舉行造勢街站，獲多名參選人出席支持。她表示，周末初選可能會被政權打壓，亦可能是市民最後一次能自由投票，強調議會需要堅定的抗爭派，呼籲市民投票給她。 被問到會否簽署支持《港區國安法》的確認書，袁嘉蔚指，堅決反對國安法，傾向不簽署確認書，又認為確認書是為了分化民主派，希望所有人能就是否簽署一事有統一立場。

袁嘉蔚強調，市民在今時今日已退無可退，呼籲大家要在初選中投票。（高仲明攝）

袁嘉蔚表示，自己是羅冠聰4年前立法會選舉的競選團隊成員，而羅在港區國安法立法後不得不離開香港，又提到自己在7年前第一次參與碼頭罷工運動，及後亦有參與反新界東北發展運動等。她強調，市民在今時今日已退無可退，若選擇反抗仍有一線生機，呼籲大家要在初選中投票。

黃之鋒：袁絕非羅冠聰Plan B

多名有參與初選的參選人亦有出席支持袁嘉蔚，參與九龍東初選的黃之鋒表示，羅冠聰離開香港是艱難的決定，「去外國喊香港不能喊的口號」，而袁嘉蔚早已參與支援在囚抗爭者工作，走在抗爭前線，「絕對不是羅冠聰的Plan B」。

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立法會議員朱凱廸表示，出席街站的重要訊息只有一個，就是呼籲大家要在周末參與初選投票。他提到，袁嘉蔚由葵涌貨櫃碼頭罷工開始參加工運和社運，其後更有投身地區工作的經驗，認為對方是最適合港島的候選人。

參與超級區議會初選的岑敖暉表示，本打算8月才呼籲市民轉投袁嘉蔚，但想不到在《國安法》立法後，羅冠聰已要被迫離開香港。參與新界東初選的何桂藍說，袁嘉蔚願意在社區深耕細作，強調要有本地抗爭才能支持國際戰線，呼籲市民投票給袁。

區諾軒：民主派有條件贏取港島4席

負責協調民主派初選的區諾軒表示，民主派在港島區獲得過半數市民支持，絕對有條件贏取6席中的4席，呼籲市民要積極參與周末的初選投票。