政壇諸事町｜葛珮帆自詡「Q后」　痛心過去四年議會暴力急增

四年一屆立法會會期即將完結，民建聯立法會議員葛珮帆表示，自己過去4年在立法會大會共提出95項質詢，包括書面質詢、口頭質詢和急切口頭質詢，經她向秘書處查詢後，得知自己是眾議員中最勤力的一位，故自詡為今屆「Q后」。 葛珮帆今日（10日）與傳媒茶聚時說，過去4年最不開心及最難忘的是見到議會暴力不斷增加，立法會大樓去年亦被破壞，對此感到心痛，希望日後議會能重回正軌。

葛珮帆說，現時議會內越來越多肢體暴力，提到有市民形容立法會是「垃圾會」，她憂慮未來發展，希望不要選擇使用暴力的人進入立法會。

建制派早前倡選管會在9月立法會選舉各票站增設「關愛隊」，方便長者投票，但卻不獲接納，葛珮帆認為，最重要是解決有人在票站外重覆排隊問題，強調執法部門一定要執法。

指建制派考慮票站外派義工監察

葛珮帆又說，建制派會考慮在票站外安排義工監察，但要顧及他們的安全，強調選管會若無能力安排公平、公正的選舉，「應該換哂選管會啲人」。

至於電子投票，曾任兩年立法會資訊科技及廣播事務委員會主席的葛珮帆表示，已要求了十年但卻無進展，日後會繼續跟進有關事宜，她強調電子投票十分容易，批評現時官員的思維仍處於石器時代。