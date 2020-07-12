【民主派初選】58萬人電子投票　區諾軒：港人再創奇蹟惟挑戰未完

民主派立法會初選兩日投票結束，最終超過58萬人參與了電子投票，實體票將於明日點算，估計亦數以萬計。有份主辦今次初選的區諾軒指，今次投票人數，若按2019年區議會選舉計算，大約3個民主派支持者中有1個參與了初選，若按2020年選民總數計算，則有超過13百分比的人參與了今次初選，「我好很鍾意香港，今次做了一次示範告訴全世界。」

區諾軒說，初選最初目標是10%的民主派支持者投票率，但現在是超出目標3倍。（余俊亮攝）

區諾軒表示，感謝票站義工和香港人，以及借出場地的店主。他指過去選舉中，民主派有時會出現很多名單同時參選的情況，令地區成績無法恰當反映。今次有58萬與了民主派初選，「我好很鍾意香港，今次做了一次示範告訴全世界，香港民主陣營可以有那麼多人參與初選。」

他指35+雖然是一個夢，但亦是推動民主進程的小嘗試。區又指，雖然初選完結，但很多重要關口仍然未過，例如要實現完善的協調，解決點票和其他問題。而接下來各個選舉團隊是否願意接受結果，亦是一個考驗。

他指出，初選最初目標是10%的民主派支持者投票率，但現在是超出目標3倍。對於選舉期間發生的黨派爭執，他指留意到不少參選團隊在選舉過程中互相批評，拉票比較「進取」。他坦言大會並非選舉事務處，沒有能力和打算作出嚴厲規管，相信大家均同意良性競爭，「……大家是同一個陣營，民主陣營是一體，應該有一種體諒和諒解，希望爭坳不會帶到初選以後，因初選帶來的成見，導致陣營無法團結前進，這是我們面對的挑戰，希望擺得低的就擺低。」

他又曾國衞早前指初選或違國安法的言論，有可能增加市民投票顧慮，如公務員有名有姓，不敢投票。但他強調，在國安法的陰霾下，仍然有接近60萬人出來投票，從中可體現香港人的勇敢。

（余俊亮攝）

對於今次初選出現的投票漏洞，他指今次初選是新嘗試，他們亦是摸著石頭過河，同時要要確保合理合法。區諾軒坦言，今次初選有「相當漏洞」，直言如果放在政府層級的選舉，今次是「不合格」，他指日後若要希望超越漏洞，修補漏洞，需要更多市民繼續響應投票。他又指，如這些錯誤投票等修正後，和選舉結果仍然有相當差距，希望參選團隊能尊重結果。