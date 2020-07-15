民主派初選終極結果出爐　出線隊伍一覽　鄺俊宇何桂藍膺票王票后

民主派立法會初選上周日結束，電子投票連同實體投票人次逾61萬，經過兩日點算實體票後，民主動力今日（15日）終公布整體結果，其中在新界東選區，新同盟范國威以尾席出線，社民連梁國雄篤定出局。 由於各區的協調形式各有不同，本文會整合各區／各界別出線隊伍，以及各區的協調形式。

+ 3 + 2

【香港島】總票數：90,427

民主派在港島的目標，是於6席之中取得4席。港島區的初選並無約束力，採取「初選加棄選」雙軌制，支持度不足的參選人需按正式選舉日前公布的民調結果棄選，具體參選席數待定。

1) 民主黨許智峯 28,189

2) 南區區議員袁嘉蔚 19,844

3) 中西區區議員梁晃維 14,743

4) 公民黨鄭達鴻 11,090

5) 中西區區議員徐子見 7,974

6) 灣仔區議會主席楊雪盈 5,707

7) 南區區議員彭卓棋 2,880

「抗爭派」及本土派在民主派初選大勝。（李澤彤攝）

【九龍西】總票數：81,021

民主派在九龍西，同樣是於6席中取得4席。與港島一樣，九龍西初選並無約束力，為初選兼棄選雙軌制，得出初選結果後，會再行協調參選席數。

1) 社民連岑子杰 25,670

2) 張崑陽 16,992

3) 香港本土毛孟靜 9,308

4) 民協何啟明 7,791

5) 馮達浚 7,671

6) 深水埗區議員劉偉聰 6,295

7) 民主黨黃碧雲 4,718

8) 劉澤鋒 1,426

9) 安德里 1,150

+ 5 + 4 + 3

【九龍東】總票數：92,222

九龍東5席之中，民主派希望取得3席。按照早前協調結果，九龍東初選排首5名的候選人亦可參與正式選舉。候選人入閘後，會按照選舉前最後一個民調結果，排名度較低的2位候選人宣布棄選。

1) 黃之鋒 31,398

2) 公民黨譚文豪 23,244

3) 李嘉達 15,194

4) 人民力量譚得志 10,980

5) 民主黨胡志偉 10,421

6) 民協施德來 985

黃子悅在新界西初選排第三。（李澤彤攝）

【新界西】總票數：176,537

新界西候選人早前達成具約束力共識，並已簽署「35+立會過半計劃 民主派新西協調機制協議」，初選後派6隊最終出線。

1) 朱凱廸 49,901

2) 屯門區議員張可森 35,513

3) 黃子悅 22,911

4) 伍健偉 20,525

5) 民主黨尹兆堅 18,608

6) 公民黨郭家麒 13,354

7) 工黨吳敏兒 10,860

8) 新同盟譚凱邦 4,865

何桂藍成為新界東票后。（李澤彤攝）

【新界東】總票數：164,453

新界東初選結果亦具約束力，共7隊出線參與正式選舉。不過對於第7隊是作為後備隊伍，還是直接爭取第7席，目前仍有變數。

1) 何桂藍 26,802

2) 劉頴匡 26,707

3) 公民黨楊岳橋 25,366

4) 人民力量陳志全 17,101

5) 鄒家成 16,758

6) 民主黨林卓廷 15,315

7) 新同盟范國威 10,156

8) 呂智恆 9,813

9) 社民連梁國雄 9,292

10) 林景楠 5,350

11) 區政聯盟柯耀林 1,489

12) 李芝融 304

元朗區議員王百羽出戰超區。（李澤彤攝）

【超級區議會】總票數：529,980

共有5隊出選，最終4隊出線。

1) 民主黨鄺俊宇 268,630

2) 荃灣區議員岑敖暉 129,074

3) 元朗區議員王百羽 71,706

4) 民主黨涂謹申 49,991

5) 公民黨李予信 10,579



【衞生服務界】總票數：3,281

由於法律原因無法驗證選民身份，衞生服務界初選結果只供參考。

1) 余慧明 2,493

2) 劉凱文 516

3) 李國麟 218

4) 袁偉傑 54