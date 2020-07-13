民主派初選｜區諾軒：投票率高反映市民冀協調　系統杜絕重覆票

民主派立法會「35+」初選昨晚結束投票，協助統籌的前立法會議員區諾軒今日（13日）表示，61萬人參與是很好的數字，反映很多市民都希望民主派協調最好的陣營參選，相信參選人都尊重選舉結果。 對於初選運作，區諾軒認為大致順利，雖有關於投票程序等投訴，但他認為系統可杜絕重覆投票影響選舉結果的機會，料最快今日黃昏完成點票，可宣布選舉結果。

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區諾軒今早出席電台節目時表示，周末參與初選投票的人數比預想高很多，當初他們估計只有17萬人，即民主派在去年區議會選舉總得票的1成左右，結果卻有61萬人，即約去年得票的3成半。他相信，這反映不但很多市民希望民主派協調選出最好陣營，亦反映在國安法下，仍有不少市民希望發聲。

區諾軒承認，他們在初選的宣傳工作本身不足，很依賴網上，他相信近日政府的行動刺激到市民參與投票，例如政制局長曾國衞表示參與初選很可能違反國安法，以及警方在初選前夕到香港民研取走電腦，都令人懷疑是打壓初選，加上社會形勢，令市民擔心他們日後沒有機會發聲。

區諾軒：系統可處理重覆投票問題

投票程序方面，區諾軒指，衞生服務界有選民到了地方界別服務處投票，而且他們無法核實界別身份，因為法例不容許。只於重覆投票，他重申主辦方只會處理第一個投票選項。

不少市民在投票的超級區議會提問答錯題目，無法就該區投票。區諾軒承認，系統有不足之處，該問題有很多人沒有看清楚，按了「是」的選項，但他認為這不能怪市民，而是問題設計時應該更簡單直接。

全國政協副主席梁振英昨在網上表示，有4名投票者向他表示可以重覆投票。區回應指，系統有核對程序可以處理這些情況，強調重覆投票者，只有第一票有效。

大埔巿民排隊投票。（李澤彤攝）

高投票率下 參選人須考慮如何回應市民託負

至於是否擔心有參選人不尊重選舉結果，繼續參選官方選舉，區諾軒表示，暫時觀察下認為大家都會尊重結果，又指當有61萬人出來投票，就算選舉有不完善之處，參選人亦要想想如何回應市民的託負。

區指，他們的目標是今日黃昏，一併公開紙本及電子投票的選舉結果。至於有否上訴機制，他表示，紙本投票有裁判的程序，但參選人已有共識，結果「差一票就是（差）一票」。