立法會選舉〡潘焯鴻宣布戰九西　行中間路線：香港唔係只有黃藍

立法會選舉提名期本周六開始，中科興業董事總經理潘焯鴻今（13日）宣布參選九龍西，他稱「香港唔係非黃則藍，非藍則黃」，會將自己定位為中間路線，強調黃、藍之間仍有不同光譜，預料可吸納「淺黃」、「淺藍」、中產和知識分子的支持。 潘焯鴻又指，與自由黨榮譽主席田北俊是多年好友，但強調對方牽頭的「希望聯盟」不是一個政黨，只是一個聯盟，大家僅屬志同道合，認同要真正落實「一國兩制」、「港人治港」、高度自治。

中科興業董事總經理潘焯鴻今（13日）宣布參選，他稱「香港唔係非黃則藍，非藍則黃」，會將自己定位為中間路線。（羅家晴攝）

終止司法覆核沙中線報告

港鐵沙中綫分判商中科興業，早前就沙中綫紅磡站工程調查委員會最終報告，入稟高等法院申請司法覆核。潘焯鴻指，今日已經要求終止司法覆核聆訊，他強調禮頓、港鐵及委員會的退出，以及政府「一拆四」用四個持分者參與覆核聆訊，令司法覆核失去意義，故決定提出終止，以另一方式在立法會追究事件。潘焯鴻強調，若成功當選，會在帳目調查委員會，與港鐵、禮頓全面開戰，要他們為沙中綫問題負上全部責任。

對於「港區國安法」，潘焯鴻稱，反對以《基本法》附件三形式立法，強調中央早已授權由港人就國家安全立法，不應由北京強加在港人身上。但他指，支持三權分立，故會按法例求簽署確認書。

潘焯鴻獲一眾支持者在記者會上打氣。 （羅家晴攝）

潘焯鴻反對初選：從不贊成大台

被問到為何不參與民主派的初選，潘焯鴻指，因為從來不贊成大台，認為大台都是存在私利，他稱自己看過每場初選論壇，「爭櫈仔多過立場展示」，質疑是否可以先為大家先篩選候選人，「初選同人大831有咩分別？」

潘焯鴻直言反對攬炒，認為否決財政預算案後，特首可根據《基本法》第50條解散立法會，在沒有列明何時需重選立法會下，屆時政府就可以動用緊急法、做臨時預算，只會進一步加大特首權力。