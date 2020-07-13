立法會選舉｜陳凱欣宣布競逐連任九龍西　明言建制力爭三席

立法會選舉提名期本周六（18日）展開，建制派立法會議員陳凱欣今（13日）宣布競逐連任九龍西直選。她指目前社會形勢對其選情有少許不利，建制派在過去多次選舉中只能在九龍西取得兩席，但她與團隊決定「突破困局」，力爭三席。

楊永杰（右二）被視為建制派內在九龍城的重要樁腳。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

九龍城樁腳現身支持

陳凱欣在九龍社團聯會位於旺角的會址召開記者會，宣布參選九西地區直選，曾為梁美芬舊將、一度稱考慮參選九西的九龍城區議員楊永杰現身撐場。

陳凱欣於2018年循九西補選晉身立法會，參選口號由「突破界限」變成「突破困局」。她形容今次選舉是「百分之百的逆境戰」，自己在議會及地區的資歷都是最淺，但會盡力嘗試。她指，宣布參選前沒有與其他建制派團隊討論，但建制派有很好默契，指四名九西建制派議員都是好友，爭取三席是整個九龍西團隊的共同希望，相信她參選不會分薄其他人的票源。

陳凱欣以「突破困局」為選舉口號。（鄭榕笛攝）

民主派初選昨天完結，投票人數逾60萬超乎預期。陳凱欣表示尊重每個派別用自己方法選出代表，但關注近日疫情再度爆發，舉辦群眾活動必須做足防疫工作。

她又指，自己一直關心醫療政策議題，現時疫症嚴峻的時刻宣布參選別具意義，認為自己在議會中實踐了競選承諾，無論政治環境如何動盪，仍然以民生行先。