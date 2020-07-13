民主派初選〡民主黨尹兆堅：比艱難中更驚險　與黨內民調有落差

民主派初選昨日結束，初選協調人戴耀廷、區諾軒及民主動力召集人趙家賢晚上舉行記者會，公布電子票投票結果。初步結果顯示，多名本土派參選人成功晉身出線隊伍，傳統泛民較多位居中下游位置，民主黨黃碧雲更瀕臨出局邊緣。 公民黨表示尊重初選，亦感謝投票給公民黨的逾7萬名選民，強調香港人給予的囑咐與建言，「我們會仔細傾聽、虛心接納、努力改進，未來以至誠繼續與香港人同行。」 民主黨立法會議員尹兆堅表示，這次初選結果是預期之外，與黨內長期民調有落差，「在民調中排中上游位置的，變了排上下游，甚至瀕臨出局」，形容比艱難中更驚險。

公民黨表示尊重初選，亦感謝投票給公民黨的逾7萬名選民，強調會仔細傾聽香港人給予的囑咐與建言。（資料圖片）

對於公民黨李予信在超區區議會中排名最後未能出線，公民黨稱尊重香港人的選擇，亦清楚明暸其工作有進步空間，強調李予信會努力裝備自己，繼續服務社區，與香港人並肩前行，同時承諾不會報名，並協助四位勝選者。

公民黨又指，會用心理解初選結果並且作出檢討，與其他民主派人士於9月的立法會選舉攜手迎戰建制派，全力爭取議會過半。

民主黨尹兆堅（左三）表示，這次結果會令他們研究和思考未來工作路線是否需要改變，就理念傳達和與市民溝通方面是否可以做得更好。（資料圖片）

對於這次初選結果顯示，傳統泛民大多處於中下游、甚至瀕臨邊緣的位置。尹兆堅認為是初選選民結構組成與一般選舉不同，他預料這次約七成年輕人投票，中年及老人家佔的比例較少，「數碼鴻溝」問題或令中老年人未能得悉和不熱衷於初選。尹兆堅又指，就「港區國安法」實施後，不少選民或希望選出姿勢較激進人士進入議會，他強調該黨會研究和思考未來工作路線是否需要改變，就理念傳達和與市民溝通方面是否可以做得更好。