民主派初選｜港澳辦嚴厲譴責非法操控選舉　公然挑釁國安法

立法會選舉將於9月展開，民主派日前剛結束初選，繼中聯辦發言人於昨日（13日）嚴厲譴責泛民破壞選舉公平，支持港府依法處查後，港澳辦今日（14日）亦發表聲明，嚴厲譴責民主派非法操控選舉，是對《基本法》及國安法的公然挑戰，支持港府及中聯辦的嚴正態度，並依法查處有關違法行為。 發言人又點名批評，負責牽頭的港大法律系副教授戴耀廷為「反中亂港分子」，與承辦的「民主動力」於立法會選舉提名期前夕，串通組織所謂「初選」，以「公民投票」為幌子裹挾民意，為反對派參選協調造勢。發言人斥責有關行徑目無法律，是對香港特區憲制秩序的嚴重挑戰，是對香港民主選舉制度的干擾和破壞，是對特區政府依法組織選舉權力的侵蝕，是對選舉公平原則的背棄，也是對《基本法》和國安法的公然挑釁，絕不能允許。

港澳辦今日（14日）亦發表聲明，嚴厲譴責民主派非法操控選舉。（路透社）

發言人表示，選舉是居民行使政治權利和民主權利的重要體現，必須依照法律及其規定的程序進行，符合公開、公平、公正的原則；《基本法》和現行選舉法律均無「初選」和「公投」制度的規定，任何團體和個人自行組織這類選舉，不僅無法律效力，也無憲制依據，屬非法行為。發言人斥責，「初選」嚴重擾亂選舉秩序，誤導選民在法定選舉中的投票取向，從而導致選舉不公。

發言人列出初選四宗罪，包括涉嫌違反「限聚令」；因攫取大量市民個人信息和選民資料而違反《個人資料（私隱）條例》；因非法租用區議員辦事處和涉嫌弄虛作假違反有關法律；並可能涉嫌違反《港區國安法》。特區政府有關部門已接獲大量相關投訴，應當依法查處，嚴懲不貸。

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港澳辦：初選是修例風波的延續 「黑暴」和「攬炒」的變種

發言人強調，這場所謂的「初選」有明確的政治目的，是持續了一年有餘、給香港帶來巨大禍害的「修例風波」的延續，是「黑暴」、「攬炒」的變種。港澳辦點名批評作為主要策劃者和組織者的戴耀廷，是非法「佔中」的主要策動者、「港獨」主張和「真攬炒」的賣力鼓吹者，也是外國和境外勢力在香港的政治代理人，批評戴耀廷之流是製造香港亂局、禍港害民的罪魁禍首之一。

發言人直斥有關人士打着「公民投票」的幌子，卻要挾列入其名單的參選人簽署所謂「抗爭聲明」，公開承諾如果當選為立法會議員就將通過否決《財政預算案》，以迫使特區政府停擺，進而迫使行政長官接受「五大訴求」，其目的在於推翻特區政府，奪取管治權；打着所謂「捍衛港人自由權利」的幌子，實際上幹的是違反公平選舉原則、限制他人行使合法權利和自由表達參選意願的勾當；打着「維護香港高度自治」的幌子，實際上是要假借所謂「民意」禍國亂港，把香港變成對國家進行「顏色革命」和滲透顛覆活動的基地。

發言人表示，隨着國安法的頒布實施，香港正迎來變亂為治、重返正軌的新轉機。港澳辦真誠期望香港社會各界人士明辨是非，以維護國家安全和維護香港的長期繁榮穩定為念，堅決向一切挑戰「一國兩制」底線、破壞香港繁榮穩定的行徑説不，全力支持《港區國安法》落地實施，全力支持特區政府依法施政，有效防控疫情，維護法治，發展經濟，改善民生，促進和諧，共同珍惜和維護香港來之不易的向好局面。

是次初選由戴耀廷牽頭舉辦。（資料圖片）

戴耀廷斥兩辦指控荒謬、踐踏《基本法》

戴耀廷今日於FB撰文回應中聯辦昨日的聲明，對於被指控「典型的涉嫌犯法」，戴耀廷嚴正指出指控完全不合常理。戴耀廷自言，過去數年一直都只是希望中央政府能盡早落實《基本法》對港人實行普選的承諾。於今次初選的商討過程中，參與者同意立法會運用《基本法》賦予的憲制權力，包括否決特區政府提出的《財政預算案》，以使特區政府向立法會問責，屬《基本法》有關行政與立法機關之間關係的安排，絕不涉及任何非法手段。他批評，若指控有關行動顛覆國家政權，是極之荒謬，亦是踐踏《基本法》的一種說法。

對於港澳辦指初選限制他人行使合法權利和自由表達參選意願，戴耀廷稱有關說法亦不符事實，民主派初選由香港民間社會運用來自本地的資源，讓市民自願地參與，選出相同政治理念的人代表他們去參與官方選舉；最後各人是否參與官方選舉，亦是每一個人的自主決定，不受任何人操控。

戴耀廷希望，中央政府能看見參與投票的61萬香港人，只是以和平理性的方法去表達想法，若此亦可定為違法，那只會使未來的管治更困難，亦會刺激更大的抗爭。