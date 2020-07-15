建制轟初選排長龍違限聚令　曾國衞：正協商居內地港人投票安排

新冠肺炎疫情持續，立法會內務委員會今天（15日）召開特別會議，討論落實健康碼制度。政務司司長張建宗表示，政府上星期已預備就緒，希望公布健康碼細節，惟疫情出現急劇逆轉，因此需待疫情穩定後才能實施健康碼制度。 工聯會陸頌雄批評民主派周末舉行初選，期間大排人龍，有數百人輪候一小時，批評泛民將政治利益和配票策略凌駕市民健康之上。民建聯何俊賢質疑初選排隊情況明顯違反限聚令，質問政府為何不執法。張建宗僅稱，政府已收到投訴並會作跟進，亦會徵諮法律意見。

張建宗表示，政府上星期已預備就緒，希望公布健康碼細節，惟疫情出現急劇逆轉，因此需待疫情穩定後才能實施健康碼制度。（羅君豪攝）

健康碼原訂上周公布

張建宗稱，疫情上周起急劇逆轉，令人擔心，形容疫情十分嚴峻，他稱明白粵港澳三地關係密切，商貿頻繁，很多人希望三地人流令恢複交流，因此政府早前在聯防聯控框架下，與粵、澳政府積極研究開通香港碼系統，他透露已完成商討，政府上星期已預備就緒，希望公布健康碼細節，惟疫情出現急劇逆轉，因此需待疫情穩定後才能實施健康碼制度。

陸頌雄批評，民主派於七月曾舉行大型遊行，周末初選大排人龍，數百人排隊輪候一個鐘，又稱投票人士排隊時「高談闊論」和「口水狂飛」，質疑疫情轉差與人群聚集有關，批評民主派將政治利益和配票策略凌駕於市民健康。張建宗稱對陸頌雄的言論有同感，指政府關注這些聚集會否疫情改變的因素。

何俊賢批評，初選排隊情況明顯違反限聚令，質問政府為何不執法，批評政府因政治原因和政治懦弱，不敢執法。張建宗僅稱，政府已收到投訴並會作跟進，亦會徵諮法律意見，強調依法執法，及後他邀請政制及內地事務局局長曾國衞回答，但曾稱無補充。

曾國衞指，因疫情不斷變曾國衞（右）表示，理解很多選民在內地居住，港府正與內地方面協商投票安排。（羅君豪攝）

日前提出押後立法會選舉的何君堯指，今天距離換屆選舉只有53天，數十萬港人在內地長期居住，擔心他們在九月之前未能領取健康碼返港投票，他認為政府必須確保選舉公平公正，否則會令更大傷害。

曾國衞指，因疫情不斷變化，當局已就選舉制定不同方案，但疫情改變較大，一方面顧及市民的投票權，一方面亦要顧及公共衛生因素，他理解好多選民在內地居住，局方正就有關情況與內地方面協商。