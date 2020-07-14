【民主派初選】傳統泛民進退失據　未來應如何自處？

民主派初選公佈電子投票結果，在反修例效應和《港區國安法》剛剛生效的大背景下，「求變」和「抗爭」心態主導初選，致使許多「本土派」或「抗爭派」候選人得票多於傳統泛民政客。雖然初選在頗大程度上受到疫情反彈、傳統泛民支持者未必習慣電子投票等因素影響，但初選結果大體反映民主派內部的不協調──傳統泛民根本無法取得「抗爭派」選民認同，即使嘗試討好對方，卻依舊被視作異類。有見及此，如何看待自己的政治未來，如何準確定位，是傳統泛民必須思考的。

投票結果顯示，何桂藍、岑子杰、張可森、劉頴匡等深度參與反修例運動的「抗爭派」得票較多，民主黨的黃碧雲、涂謹申、胡志偉，以及公民黨的郭家麒、鄭達鴻、李予信則表現較差。另一方面，縱使鄺俊宇、許智峯來自傳統泛民政黨，但可能因為兩者在議會內外有較激進言行，甚至曾在示威中被捕，因而受到選民青睞；而同屬傳統泛民政黨公民黨的楊岳橋、譚文豪得票較多，相信是因為他們在反修例期間曝光率較高，但初選期間他們仍然遭受「抗爭派」批評圍攻。

總體來說，「本土派」或「抗爭派」在初選表現較佳，折射出傳統泛民的尷尬──論「勇武」抗爭，他們顯然不夠激烈，但卻希望收割反修例運動的果實，維持甚至增加自己在議會內的席位。但殘酷的現實是，「本土派」和「抗爭派」根本不視他們為同路人，例如爭取出選超級區議會岑敖輝批評黃碧雲是「妥協派」，表明要將對方踢走；同樣參選超區的王百羽亦批評，傳統泛民在議會中「揸流攤」，擔心繼續依賴泛民會令抗爭陷入疲態。

岑敖輝和王百羽的言論確實反映傳統泛民的進退失據：對於近年本地政局走向極端，這些「舊人」自己不敢上前線，卻為暴力辯護或不割蓆，滿以為「手足」會領情，但現實顯然不是這樣。

喪失立場 迎合民粹

很大程度上，傳統泛民正逐漸失去令人尊重的特質，如此情況無疑是可悲的。就以胡志偉為例，他在2016年12月初當選民主黨主席時曾聲言為了香港的利益福祉，不會抗拒與中央政府溝通，反映其務實一面。但隨着「勇武」路線抬頭，胡志偉喪失了原先的立場，包括在早前的選舉論壇上竟然改口，稱當年進入中聯辦不夠深思熟慮，變相否定了溝通、妥協路線。

長期以來，傳統泛民被視作「和理非」的代表，許多選民寄望他們能夠理性論政，建立優質議政文化，為香港帶來善治。但是，無論是默許「勇武」抗爭、會晤美國政客，還是阻撓《國歌法》通過，種種不理性舉動都令人覺得他們只懂迎合民粹，缺乏從政者應有的自重。

較早前，民主黨創黨主席李柱銘批評主張「攬炒」者一無所知，可謂一針見血。雖然黃碧雲、胡志偉等人沒有參與暴力「攬炒」，但其舉動卻讓人質疑他們不知分寸，在政治走向極端的關頭失卻理性。泛民是時候迷途知返了，與其繼續默許虛幻的「抗爭」路線，倒不如懸崖勒馬，以務實態度參與香港的改革。這樣才是負責任的從政者應有的態度。