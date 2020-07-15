自治法案｜美煞停中大太空研究所合作　學者：涉衛星數據觸及國安

港版國安法上月底在香港實施，在國際間引發連鎖效應，更開始波及學術活動。繼美國推行《香港自治法案》，美國總統特朗普昨日（14日）簽署的行政命令中提及，會中止美國地質調查局（USGS）與香港中大「太空與地球信息科學研究所」 （ISEIS）的合作計劃。 中大新聞與傳播學院客席講師梁啟智指，中大校園內有專門接收遙感衛星數據的衛星碟，認為合作計劃性質較易觸及美國國家安全，被點名不足為奇。

學者梁啟智指，中大山頂有人稱「UC波」的衛星碟，專門接收遙感衛星數據。（梁啟智Facebook）

終止「富布賴特交流計劃」

特朗普簽署的行政命令中提及，會中止美國地質調查局與香港中文大學太空與地球信息科學研究所的合作計劃「Scientific and Technical Cooperation in Earth Sciences (TIAS 09-1109)」。此外，該命令亦表明將採取措施終止美國與香港多年來舉辦的富布賴特交流計劃（Fulbright exchange program），條文提及「來往香港及中國的參與者」，料香港學生以後將無法參與該項交流團計劃。

中大講師：計劃接收衛星圖片 料涉敏感資訊

梁啟智在Facebook發帖指，中大山頂的衛星接收站「UC波」中有衛星碟，專門接收遙感衛星數據，即監察地球的衛星圖片，例如哪裡有山林大火和水災等。他認為，衛星圖片非常容易觸及「國家安全」，被點名並不奇怪，「學術本來無邊界，卻被政治找上門，甚是唏噓。」

中大太空與地球信息科學研究所。

研究所屬中國遙感中心香港基地

太空與地球信息科學研究所於2005年成立，是中國國家遙感中心的香港基地，其基礎為中國科學院暨香港中文大學地球信息科學聯合實驗室，研究所主要是由研究、教育培訓及技術開發三部分所組成。

太空與地球信息科學研究所的三大目標，包括成為中國的熱帶及亞熱帶遙感中心，從事多雲多雨地區的遙感研究，並推動虛擬地理環境研究。