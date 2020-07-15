UGL案｜民主派議員提交少數報告：面對三大限制　望下屆立會破局

前行政長官梁振英涉收取澳洲企業UGL Limited約5,000萬元未有申報，立法會在2017年成立專責委員會調查有關事件。委員會今日（15日）發表報告，指難以依據其職權範圍，就所涉事宜進入發掘事實及審議的階段，故決定結束工作。四名民主派立法會議員包括會計界功能界別梁繼昌、民主黨尹兆堅、林卓廷、公民黨楊岳橋不接受報告，另行發表「少數報告」。 報告從四方面指出《委員會報告》未有詳述事項，包括梁振英及UGL所訂協議之背景、周浩鼎就擬議主要研究範疇提出修訂建議、立法會議員何君堯對上述四名議員作出投訴、要求梁繼昌辭去專責委員會的職務的事宜。

四名民主派立法會議員包括會計界功能界別梁繼昌、民主黨尹兆堅、林卓廷、公民黨楊岳橋不接受委員會調查報告，另行發表「少數報告」。（余俊亮攝）

梁繼昌：重啓程序需過半數議員支持

梁繼昌就梁振英及UGL所訂立的協議背景資料作出評論，強調調查委員會是根據過去的議事規則由自己和尹兆堅成立，而現今的程序則需要過半數議員支持及通過內會相關程序，因此情況已經非常不同。

對於「周浩鼎門」未有出現在主題報告，梁表示專責委員會成員不希望「醜事」出現，但自己並不認同。

梁續指第三個不同之處是何君堯對四位議員的投訴，而當時委員會亦要求全部委員簽署保密承諾書，但當然四位議員已經拒絕，亦沒有調查委員會有這個安排。

梁表示第四點是關於要求他本人辭去專責委員會職務，由於自己與梁振英的民事訴訟仍在持續，因此不便評論。

林卓廷指，四名議員已盡力在立法會追究，但在建制派議員掩護下無法運用《立法會（權力及特權）條例》傳召梁振英，只能就此作罷。（余俊亮）

林卓廷：已盡力 望下屆立法會民主派過半製造突破口

林卓廷表示當時梁振英拒絕出席會議，又對委員會調查結果非常關心，竟私下找周浩鼎「作為內應」走後門，意圖干預立法會專責委員會，最終鬧出醜聞。相信公眾對其用意是「心中有數」。而廉政公署在調查完畢後，律政司就此案發出一頁聲明，沒有向外聘大律師尋找獨立意見，結果「放生」了梁振英。

林指四名議員已盡力在立法會追究，但在建制派議員掩護下無法運用《立法會（權力及特權）條例》傳召梁振英，只能就此作罷。林認為要視乎下一屆立法會的組成，會否在民主派佔據多數情況的下出現突破口。他又指自己尹兆堅二人發起「天下為公」計劃希望私人檢控梁振英，目前只籌到30萬，呼籲市民捐款。

尹兆堅：調查面對三個限制 市民對真相心中有數

尹兆堅表示相信市民大眾對於梁振英的「無可奉告」感到可惜。是次調查面對三個限制，首先是委員會副主席周浩鼎失實表達意見，意圖直接影響調查委員會結果，又嘗試隱瞞真正的「寫手」梁振英，屬誠信破產；其次，何君堯提出的洩密指控沒有實質證據，但過程消耗大量時間，尹兆堅指可能是有人刻意拖延，希望委員會在限期內得不出報告；最後，梁振英拒絕出席專責委員會任何會議，是懦夫行為。

尹兆堅稱，雖然調查面對上述三個限制無法進行，但事情的真相相信全港市民心中有數。