【01獨家】消息：莫乃光不再競逐資訊科技界　「專業議政」將解散

消息指，立法會資訊科技界議員莫乃光將不會在今年9月的換屆選舉競逐連任。《香港01》曾就此事向莫乃光查詢，他表示不作回應。 同時，由6名泛民功能組別議員組成的專業議政，由於有一半成員將不再重返下屆立法會，故由新會期開始，專業議政將不再存在。

莫乃光自2008年起參選資訊科技界議員，2012年成功在換屆選舉擊敗該界別原來的議員譚偉豪，自此擔任該界別議員至今8年，他在2017年曾代表當時泛民四大板塊之一的專業議政，擔任民主派會議召集人一年。

《香港01》從不同的消息渠道聽聞，莫乃光將不再競逐連任，但暫未清楚原因。有民主派中人估計，近年民主派支持者對議員的期望有所改變，更重視議會抗爭，料作為專業界別的議員難以滿足部分支持者的要求，現任議員確實感受到一定壓力，但不肯定與莫決定不參選是否確實有關。

莫乃光2012年起成為資訊科技界立法會議員，並與6名泛民功能組別議員組成的專業議政。（資料圖片）

民主派議員：沒聽聞身體有何問題

莫乃光2018年曾突發性右耳失聰，經兩星期治療後治癒，他當時表示，事件令他明白休息的重要性。不過，有民主派議員表示，沒聽聞莫最近身體有何毛病，相信與決定不參選未必有關。

專業議政多人來屆均不參選

由民主派6名功能組別議員組成的專業議政，由於衞生服務界議員李國麟將按民主派初選結果不再參選，社會福利界議員邵家臻又因佔中案被判囚8個月而不能參選，連同莫乃光不參選，即一半的專業議政議員將不會參與下屆立法會，故專業議政亦隨之拆夥。