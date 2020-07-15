立法會選舉〡DayDayCook創辦人戰IT界　莫乃光交棒選委黃浩華迎戰

立法會選舉在九月舉行，提名期將在周六（18日）開始，除了地區直選外，部分功能組別亦有面孔加入戰陣。據了解，資訊科技界立法會議員莫乃光不會競逐連任，盛傳IT界選委黃浩華將會接捧參選，黃浩華接受查詢時表示，需要再了解再回應，強調自己一直有跟進資訊科技界的議題，但不是為了選舉。 另一邊廂，近期人氣旺盛的本地初創烹飪平台DayDayCook（日日煮）創辦人朱嘉盈，亦盛傳有意代表建制派參選。《香港01》透過電話和訊息向朱嘉盈查詢，暫未獲回覆。

朱嘉盈曾任滙豐私人銀行證券研究部門主管，辭職後在自家廚房拍攝烹飪影片，在2012年成立Day Day Cook，成功吸引逾十萬名粉絲。公司在2015年進軍內地市場，在香港、上海、廣州、成都等地設生活體驗館，開辦各類型的烹飪課程。

DayDayCook現時在內地有約5,700萬粉絲，香港有約150萬粉絲，公司亦發展至現時約160名員工，她同時在創投界也闖出名堂，取得阿里巴巴創業者基金、及新世界執行副主席鄭志剛K11投資等融資，累計金額逾7,000萬美元（約5.4億港元）。

有傳IT界選委黃浩華將會接捧參選，黃浩華接受查詢時表示，需要再了解再回應，強調自己一直有跟進資訊科技界的議題，但不是為了選舉。（資料圖片）

而黃浩華則是IT界選委、香港開放數據諮詢委員會代表，同時亦是零時政府網發起人，近日進行疫情民間網站及區議會開放數據計劃，亦有與莫乃光一同現身，在facebook開live談IT界的發展。