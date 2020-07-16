港版國安法︳商界料美制裁法案對生意影響不大　簽證無阻商貿往來

美國總統特朗普周二（14日）簽署《香港自治法案》生效，並下達行政命令，中止或取消對香港的特殊待遇。香港中華廠商會行政總裁楊立門表示，商界早前《香港人權與民主法案》已有準備，基本已消化了今次的消息，他不認為新的法案很有震撼性，因為美國才是港美經貿的得益者，貿易順差較大，而且香港大部分貨物都是轉口到中國，受中美貿易戰本身的打撃更大。 自由黨黨魁、紡織界立法會議員鍾國斌亦表示，美國的做法已在預期之內，下一步要留意推出的制裁名單及內容，在個人及企業方面，分別包括那些範疇、層次，金融機構怎受牽連，但承認在美方出招前難以評估。

曾任政府政策局常任秘書長、廠商會行政總裁楊立門表示，商界早有心理準備。（資料圖片 / 余俊亮攝）

楊立門在電台節目中強調，獨立關稅區並非美國施予的優惠，而且香港本來不收美國的關稅，而香港出口到美國的貨品一直都有收稅。他指，自己較擔心美國出招「沒有譜」，可用很多不同藉口做事，亦令中美關係惡化增加，憂慮美國的盟友將增加對香港制裁。

楊指，認為美國的做法為商界帶來不穩定性，因為他們的合作夥伴可被美國施加懲罰。香港日後簽證美國被美國視為與內地無異的方面，楊指港商與全世界做生意，認為往來港美重要，但指內地亦很多人到美國。

如果美國推出影響聯繫匯率的制裁，楊形容那將是「核武手段」，會令美國與香港兩敗俱傷，因為對美元的流通影響很大，甚至會令更多人改用人民幣，相信不是美國樂見的情況。至於投資方面，楊指現時未見外資大舉撤港，知道香港美國商會較憂慮，因為他們很多公司在香港是希望打進內地市場，認為他們若離開香港，做法較為矛盾。

鍾國斌表示，要留意下一步推出名單，在個人及企業包括至那些範疇、層次，金融機構怎樣受牽連。（資料圖片）

鍾國斌：特朗普必打國際牌以香港針對中國

鍾國斌在同一節目的電話訪問指，美國的做法已在大家預期之內，要留意下一步推出名單，在個人及企業包括至那些範疇、層次，金融機構怎樣受牽連，但在美方出招前難以評估。他指，如果只是禁止個人到美國及凍結個人在美資產，對商界影響不大；而企業方面暫屬未知之數。

鍾國斌估計，特朗普現時最關心的是美國大選選情，所以他一定會出招，在國內政績不好的情況下，只能打國際牌，用香港針對中國，嘗試扭轉選情弱勢。

他相信，香港不獲美國出口敏感技術，以及美國對港的形容都為香港帶來負面影響，相信港府要做更多宣傳工作；而香港的出口產品方面，鍾指香港有部分廠家近年投資將生產線移回香港，原打算避開貿易戰下內地入口美國的關稅，現時卻同樣受影響。