國安法｜區議員郵政通函寄工作報告被拒　疑因「光復香港」字眼

《港區國安法》實施半個月，民主黨中西區區議員甘乃威指控郵政署，涉因國安法實施後封殺議員郵寄工作報告。甘乃威今日（16日）召開記者會，指於月初按照慣例，向郵政署申請以郵政通函寄出上半年的工作報告，卻遭署方指內容有問題而不獲批核。 甘乃威批評，郵政署的做法有違《基本法》第27條及30條，對公民的言論自由及通訊自由嚴重打壓。另外，郵政署亦拒絕回應是否就決定諮詢過其他部門，甘乃威不排除做法受國安公署要求，憂慮會做成寒蟬效應。

甘乃威指，他在14日收到上環郵政局局長電郵回覆，表示他的報告郵寄通函申請，因為報告內容有問題不獲批核。（翟睿敏攝）

甘乃威的工作報告預計派發8,000份，按重量計算每份郵寄費用原需7.3元，以郵政通函寄出則為2元。甘乃威於本月7日向郵政署遞交申請，署方服務承諾1至2日內批出，惟及至前日（14日）方收到上環郵政局局長以電郵回覆，表示有關申請不獲批核。其後獲郵政署電話回覆，表明拒批並非因為尺寸問題，而是內容問題，但就指根據郵政條例，他們無需就不批核作出解釋。

甘乃威推斷，有問題的內容均為自己於區議會上的發言，當中包括「 ★復香港」字眼及批評警方的內容。他解釋，以星號取代「光復香港」口號，是為了符合政府接受的版本以取得報銷，質疑這樣也不容許的話，「是否要變為白紙先寄得，相當可悲」。

甘乃威指，今次的情況再次印證，香港已經是「一國一制」。他表示，將會去信郵政署上訴及要求署長書面解釋，同時會向申訴專員公署投訴，並考慮進行司法覆核的可行性。他亦打算親自將工作報告投入居民信箱，由於未能寄出的工作報告印有郵政通函標誌，故8,000份報告需要重新印刷。