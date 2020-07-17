立法會｜陳健波嘆港人膚淺：政府公關做唔好會冇運行

4年立法會會期今日（17日）完結，財委會主席陳健波及副主席陳振英舉行回顧記者會。陳健波讚揚公務員團隊優秀，明白政府施政的困難，但就批評政府公關工作欠佳，「呢方面做得唔好，政府冇運行」，建議在推出政策前應交由公關發掘亮點及缺點，「如果冇亮點嘅就咪出囉」。 陳健波又直指香港人很膚淺，「真定假唔重要，睇落真定假先重要」，政府公關工作做得好才能得到支持。

財委會主席陳健波及副主席陳振英舉行回顧記者會。陳健波讚揚公務員團隊優秀，明白政府施政的困難，但就批評政府公關工作欠佳，「呢方面做得唔好，政府冇運行」。（張浩維攝）

陳健波於去年6月財會討論《逃犯條例》修訂時，指泛民搞亂香港，「點解破壞我呢個生活呢？依家我收成期呀嘛！」，有關言論引起爭議。陳健波今日回應稱，很多中年人非常感謝自己當日的言論，批評攬炒派摧毀的是當日他們辛勞的成果，再沒有辦法重建，著年輕人要建立自己的成果才值得自豪。

他又預言，香港將會進入非常艱難的時期，現時本港「激進、攬炒」文化興盛，「左手打右手」只會令社會互相虛耗，令香港陷入水深火熱。

被問到下屆會否再選財會主席，陳健波稱自己連會否參選立法會都不知道，若有消息會告訴大家。

財會時數共253小時歷年最高 批官員不應機械式地重覆立場

陳健波指，今個立法年度受新冠肺炎影響，有3次共18次會議未能召開，為了追回時間，於會期重新開始時已盡量加開會議，今個年度合共舉行56次會議，時數約253小時，為歷年最高，批出共4,465億元的項目。他又指出，自2018年3月修訂《財委會會議程序》，議員提出37（A）所佔用時間的比率由上年度的3.6%減少至3.1%。

陳健波稱，綜合本屆經驗，認為議員應在會議前先透過電話或會面，與官員先行溝通，以便在會議上聚焦關鍵問題，官員在回應議員問題是亦應一步到位，不要機械式地重覆既定立場，不憑迴避問題而是要勇於認錯。對於很多人事編制建議未能通過，陳健波明白議員不滿的原因，因為政府經常無法表達增加編制的好處，政府需要作出反思。