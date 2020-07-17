【新冠肺炎】公民力量聯署要求全民檢測　數千人響應

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，近日每日的確診個案均保持在雙位數字，情況嚴峻。而確診者的蹤跡更遍布港九新界離島多個商場、食肆等處所，其中更涉及多個街市。 公民力量就此舉辦《要求政府實施全民檢測新冠病毒》聯署行動，收集了數千人簽名，促請港府研究及落實全民檢測方案。

公民力量今日（17日）前往政府總部作請願行動，促請港府研究及落實全民檢測方案。（資料圖片）

公民力量今日（17日）前往政府總部作請願行動，並提交聯署表格，表達市民訴求。

公民力量李梓敬認為，聯署行動短時間內收到眾多回應，反映市民對於全民檢測措施的肯定。他認為，為了短時間內確保盡快識別隱形病患者，截斷隱形傳播鏈，政府應盡快研究及落實全民檢測方案，或首先在確診個案較多的重災區進行「全區」病毒檢測，盡快控制疫情擴散。

公民力量林宇星表示，據政府資料，直到7月底為止，本港的檢測能力只有每日7,000多個，供應嚴重不足，絕對需要考慮更佳方法應對疫情，甚至推出更嚴厲的限制人群聚集措施，減低病毒傳播風險，別拖泥帶水，否則疫情將覆水難收。

公民力量陳志豪表示，特區政府應考慮尋找內地供應更多的病毒測試劑，盡快增加每日的病毒檢測量，甚至研究在遠離民居的地方設立隔離營，對來自高風險地區的抵港人士實行隔離病毒檢測，以免境外的輸入個案流入社區。