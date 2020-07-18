葉劉：美國通過《香港自治法案》是啼笑皆非　政府DQ參選人必依法

美國總統特朗普日前簽署《香港自治法案》及行政命令，暫停對港特殊待遇，行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀表示，看畢整條行政命令後，對此感到啼笑皆非，質疑本港實施《港區國安法》，如何能夠威脅美國的國家安全及經濟，認為這間接證實美國在港有很多利益，亦是「抬舉了香港」。 葉劉今早（18日）在商台節目上指，現階段看不到美國會制裁港府官員，「真正招數未出」，認為要待港府引用《港區國安法》檢控本港的知名人士，或在9月立法會選舉中大量「DQ」泛民參選人資格，美國才會真正出招。 但葉劉強調，即使政府「DQ」民主派參選人資格，必定會依據法律行事，亦要獲得市民信服，否則會有司法覆核風險，認為特區政府除了要考慮會否得罪美國，亦要顧及一國兩制。

美國總統特朗普日前簽署《香港自治法案》及行政命令，暫停對港特殊待遇。

身兼英國最高法院院長的香港終審法院非常任法官韋彥德昨日（18日）發表聲明，對《港區國安法》表示關注，又指英國最高法院的法官是否會繼續在港擔任非常任法官，需視乎在港履行職務時能否實現法治，及司法獨立。葉劉認為，韋彥德表達關注是無可厚非，又指終審法院首席法官及律政司司長應向他解釋有關情況。



《港區國安法》至今實施已半個月，葉劉強調，國安法必定跟隨普通法制度，檢控門檻高，要由律政司司長親自負責，並要有真正的犯罪意圖才能作檢控，相信普通法能夠處理到。對於新聞界的關注，葉劉認為，需要視乎有關報導是否蓄意協助該人散播犯罪思想，但她強調檢控門檻高，「唔係隨便亂告，否則告輸左會好瘀」。

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料建制派立選得票未必大幅下滑

民主派上周舉行初選，協調人選出戰9月立法會選舉，葉劉認為，60萬人投票較想像中高，但指仍有三分二民主派支持者未有在初選中投票，相信在比例代表制下，建制派不會如去年區選中大敗，得票未必會大幅下滑，對此不會太悲觀。

回顧今屆立法會 葉劉：每況愈下 議員水平下降

回顧今屆立法會會期，葉劉形容是「每況愈下」，與回歸後她出任官員時的議員相比，現時的議員水平下降，又認為傳統民主派被激進力量「綁架同騎劫」，坦言「香港的民主實驗是失敗」。葉劉認為，立法會雖有監察政府功能，但最主要的功能是要審議法例，希望議會日後能回歸立法的基本功能，又認為政府一直未能解決社會的深層次問題，對此亦有一定責任。