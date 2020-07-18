【港版國安法】英國最高法院憂慮立法　或不派員負責終審法院工作

中國在香港實施《港區國安法》後，香港能否保持司法獨立的地位成為關注焦點，英國最高法院院長、香港終審法院非常任法官韋彥德（Robert Reed）7月17日發表聲明，稱不排除英籍法官會辭去香港終審法院的海外非常任法官工作。

韋彥德的聲明提到，港區國安法帶來一連串憂慮，指其影響將視乎法例如何執行。他亦表示香港法院一直審理民事和商業案件，和涉及示威權利、言論自由的官司，相信香港的法官會盡一切能力保障司法獨立和法治精神，並獲英國的司法同儕支持。

他亦稱，英國最高法院會繼續評估香港的情況，並與英國政府討論形勢。對於英國、加拿大和澳洲等普通法國家的法官會否繼續到香港出任非常任法官，韋彥德表示，會視乎香港的司法獨立和法治能否得以保持。

聲明又引用退休在即的終審法院首席法官馬道立言論，指司法獨立及法治是香港社會的基石，而維持和保護有關制度則是香港司法機構的憲制責任及使命。

香港在1997年政權移交後，英國同意派遣兩名現任最高法院法官擔任終審法院海外非常任法官，而何熙怡（Brenda Hale）在較早前從最高法院退休後，韋彥德就是唯一現任英國最高法院法官出任終審法院非常任法官。目前未有英國法官計劃在今年內來港。