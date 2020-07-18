新冠肺炎｜民主黨促政府為慈雲山居民進行檢測　籲當區停工兩周

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，連日來確診數字維持高位，更出現不少源頭不明個案。民主黨今日（18日）到政府總部外請願，要求政府提升防疫措施，於邊境實施全面檢疫，全面為慈雲山一帶的居民作新冠病毒檢測，以減緩疫情於社區蔓延。

香港九龍東選區立法會議員及香港民主黨主席胡志偉。（資料圖片）

民主黨主席胡志偉要求政府為所有入境人士進行病毒檢測，堵塞防疫漏洞，又認為政府應針對慈雲山有小型社區爆發現象，下令當區停工兩星期，進行全面消毒，切斷傳播鏈，形容政府的現時做法只是「小修小補」，無法阻止疫情在社區內蔓延。

黃大仙區區議員張茂清。（資料圖片）

黃大仙區區議員張茂清表示，衞生防護中心已向部分慈雲山居民派發深喉唾液樣本樽，惟慈樂邨的居民情況滯後，現階段仍未被安排檢測，擔心有居民已經成為隱形傳播者，批評政府防疫把關不力，令病毒繼續蔓延，要求政府盡快為所有慈雲山的居民檢測。

另外，胡志偉指，疫情令香港的經濟停擺，九龍東更出現小型社區爆發，嚴重影響市民及小商戶的生活，呼籲政府向受疫情影響而停工兩星期的員工及商戶，推出工資補貼計劃及設立臨時失業援助金，並促請當局再次向全港市民派發一萬元，以解市民燃眉之急。