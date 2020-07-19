立法會選舉｜湯家驊料多人被DQ：挑戰國安底線「上得山多終遇虎」

立法會選舉提名期已展開，行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，預計立法會選舉有不少人會被取消參選資格，因為有更多人測試國家安全的底線，作為政治本錢，難免「上得山多終遇虎」。 湯家驊指，政府取消選舉參選人資格與否，仍需運用現有選舉法例及《基本法》，而港區國安法的相關條文是涉及定罪後對參選的限制，目前引用國安法取消參選資格的可能性等於零。

湯家驊指，政府取消選舉參選人資格與否仍需運用現有的選舉相關法例及《基本法》，而國安法的相關條文是涉及定罪後對參選的限制。（資料圖片）

湯家驊：難用國安法取消參選資格

湯家驊今日（19日）在電台節目指，如果立法會選舉參選人以測試國家安全的底線作政治本錢，難免「上得山多終遇虎」，自然有更大被取消資格的機會。他指，港區國安法只訂明曾被定罪的人士不能參選公職，因此目前引用國安法取消參選資格的可能性等於零，意指法例本身並無法理依據。

港區國安法提及，參選人應簽署文件確認擁護《基本法》及香港特區，社會有聲音質疑如果不簽署是否違反國安法。湯家驊指相關條文屬「原則性指示」，並無列明具相關法律後果，因此選舉主任仍需根據選舉相關法例及《基本法》確認提名。

質疑稱「司法獨立已死」理據

身兼英國最高法院院長及香港終審法院非常任法官韋彥德發聲明，關注《港區國安法》，又指英國最高法院的法官會否繼續在終院擔任法官，要視乎香港能否維持司法獨立及法治。

湯家驊指，韋彥德的重點在於《國安法》的執行，意思是即使法例「寫得漂亮」，若執行情況達不到維持高度自治是令人擔心。湯家驊稱，港區國安法只通過了兩周，質疑為何有社會人士直接跳到一個極端結果，認為「香港司法獨立已死」。他又指，所有法官要經「司法人員推薦委員會」向特首推薦，並非特首隨意委任，強調香港的司法獨立仍存。

他提到，國家安全問題涉及政治問題、敏感資料，終院首席法官未必會知悉，而行政長官則較為掌握，因此二人一同商討負責審理港區國安法相關案件的法官名單較好。