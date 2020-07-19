立法會選舉｜黃浩華參選IT界將簽確認書　否決預算案要視乎民意

立法會選舉在九月舉行，提名期昨日（18日）開始。IT界選委黃浩華今日（19日）宣佈參選資訊科技界，接替現任議員莫乃光。黃浩華表示會簽署確認書，因希望與香港人同行，盡力為立法會守住底線。 至於會否承諾否決《財政預算案》，他稱會按民意決定投票意向。

黃浩華今日宣佈參選資訊科技界議席。（黃浩華facebook截圖）

現年33歲的香港開放數據諮詢委員會代表黃浩華，今日舉行記招宣布角逐立法會選舉。黃浩華指，港區國安法落實後，香港網絡自由將進一步收窄，假如有天香港連Twitter，Facebook都用不到，將是難以想像。他指自己曾在內地工作一年多，深深感受到網絡自由的可貴，若香港失去這點自由，會大大影響商家投資意欲，亦令科技從業員的職場前景受影響。

黃埔區議員鄺葆賢現身支持，他稱讚黃浩華是堅持、執著的人，為開放數據貢獻良多，過去亦在區議會中給了很多提示，教導他們如何做進行開放數據。

現任資訊科技界別立法會議員莫乃光指，當初在成立創科局時與黃浩華立場不一，他支持成立創科局，對方則不認同，但後來回看結果兩個立場沒什麼分別，因成立了創科局香港也沒什麼分別。他期望黃浩華成功當選後，能為議會帶來改變，成為一名「數碼議員」，並笑言日後仍需向對方請教「寫code」。

黃浩華在2018年創立網站「g0vhk.io」，是首個屬於香港的「零時政府」網站，該網站可看到看到每位議員的資料，如出席率、發言次數、該議員在重要的議題投票取態等等。（資料圖片）

建制傳派「日日煮」創辦人出戰

對於有傳本地初創烹飪DayDayCook（日日煮）創辦人朱嘉盈，將代表建制派參選，黃浩華稱對於任何參選人參選保持開放態度，自己對選情有信心。他表明會簽署確認書，因希望和香港人同行，盡力為立法會守住底線。至於民主派一旦達成「35+」，會否否決《財政預算案》，他指預算案除了能否決，亦能修訂，但在最差情況會跟隨民意投票。

黃浩華在2018年創立網站「g0vhk.io」，是首個屬於香港的「零時政府」網站，該網站可看到看到每位議員的資料，如出席率、發言次數、該議員在重要的議題投票取態、最近發言內容、加入的法案委員會，以及與該議員的相關新聞報道。