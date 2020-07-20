立法會選舉｜郭榮鏗報名爭連任法律界　簽署確認書：港人不拘小節

立法會選舉提名期已展開，現任法律界議員、公民黨郭榮鏗今早（20日）報名參選，他稱與其他民主派功能組別參選人一樣，會簽署確認書。曾因內會風波遭兩辦炮轟的郭榮鏗指，擔心DQ與否沒有分別，現時暫不需看Plan B問題，先留意選舉主任會否向他提問。 資訊科技界選委黃浩華今早亦在現任議員莫乃光的陪同下，到政府總部報名。

稱會留意選舉主任提問

郭榮鏗今早在政府總部報名前表示，過去8年工作及他所捍衛的價值都很清楚，過去、之後都沒有變，他參選是為了繼續捍衛自己相信的核心價值。他指香港人已看清形勢，每一位選擇參選的人都要背負很大責任。

對於會否擔心被DQ，郭榮鏗指，擔心與否都不會帶來任何分別，所以認為無需要擔心。他強調自己會簽署確認書，因為專業議政及其他參選功能組別的民主派都會簽署，所以他決定與他們「齊上齊落」。他指，是否簽署不應該是政治的選舉言行，相信絕大部份香港人希望民主派進入議會工作，不拘泥於小節，應是大家爭取的共同目標。

至於有否準備Plan B人選，他指現時無需要看這個問題，下一步會先留意由民政事務專員（DO）兼任的選舉主任是否向他作「奇怪的提問」，再決定下一步。

被問到會否投票否決未來的《財政預算案》，他指民主派、公民黨將盡力爭取民主派「35+」，運用《基本法》賦予的權力，迫使港府回應香港人普遍的訴求，他認為從政者應該取得人民的授權。

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